Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 16 de febrero

El lunes 16 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca – Sorteo 4790

El gran protagonista de la noche fue el número: 1790 de la serie 282 correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4157

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 16 de febrero de 2026 es el: 8267 de la serie 009. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!



Resultados Miloto 9 de febrero

Durante el sorteo 0478, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 13, 15, 37, 25 y 04. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.



Resultados ColorLoto del 2 de febrero de 2026: sorteo 156

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 7 (rojo) - 2 (amarillo) - 3 (verde) - 1 (amarillo) - 5 (azul) - 1 (negro).



Baloto y Revancha: nuevos acumulados

Baloto: Los números fueron 18, 09, 22, 21 y 42 con la Superbalota 14. Aunque no hubo ganador del gran acumulado en estos sorteos, se registraron más de 33.000 ganadores en categorías menores.

Revancha: Los números ganadores fueron 27, 18, 22, 16 y 33 Superbalota 05.

