Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

La Lotería del Tolima volvió a ser protagonista en la noche del lunes 9 de febrero de 2026 con la realización de su sorteo número 4156, una jornada que renovó la expectativa de miles de apostadores en distintas regiones del país. En esta edición, el atractivo principal fue un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más llamativas dentro de las loterías tradicionales de Colombia.



Premio mayor de la Lotería del Tolima – Sorteo 4156

El número ganador del premio mayor correspondió al XXXX resultado que convirtió a un nuevo apostador en ganador de los $3.500 millones. Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. y, cuando el lunes es festivo, se traslada al martes en el mismo horario.

La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través del canal P&C de Ibagué y en la fan page oficial de Facebook de la Lotería del Tolima, espacios donde también se publican los resultados oficiales para su verificación.

El billete tiene un valor de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una. Los jugadores pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, ubicados en redes como Efecty, Gelsa y Codesa, lo que facilita el acceso desde diferentes regiones.



Premios secos de la Lotería del Tolima

La organización recomienda verificar cuidadosamente el número y la serie del billete comparándolos siempre con la imagen oficial del sorteo 4155, publicada en los canales autorizados.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería del Tolima?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o la fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde adquirió el número, información que aparece impresa en el billete.



Premios inferiores a $5 millones: se deben diligenciar los datos personales en el respaldo del billete y anexar copia de la cédula de ciudadanía.

se deben diligenciar los datos personales en el respaldo del billete y anexar copia de la cédula de ciudadanía. Premios superiores a $5 millones: además del billete y la cédula, es obligatorio diligenciar los formatos de identificación y verificación de datos, anexar el RUT y la certificación de cuenta bancaria, ya que el pago se realiza únicamente mediante transferencia bancaria.

Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora autorizada.