Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Entretenimiento  / Fat N se corona en el Torneo de Plazas de Red Bull en Bogotá

Fat N se corona en el Torneo de Plazas de Red Bull en Bogotá

En una noche cargada de rimas filosas, réplicas vibrantes y ovaciones ensordecedoras, Fat N se consagró como el gran vencedor y aseguró su cupo a la Final Internacional en Chile, prevista para el 11 de abril de 2026.

