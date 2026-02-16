El telón del Teatro Colsubsidio se levantó el 15 de febrero para recibir una de las citas más intensas del calendario del freestyle: el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla. En una noche cargada de rimas filosas, réplicas vibrantes y ovaciones ensordecedoras, Fat N se consagró como el gran vencedor y aseguró su cupo a la Final Internacional en Chile, prevista para el 11 de abril de 2026.

Desde los octavos de final, la energía fue en ascenso. Chávez abrió la jornada imponiéndose en la primera batalla, mostrando seguridad y dominio escénico. Cheeky hizo lo propio en el segundo cruce, apelando a la agilidad mental y al ingenio. Rapder, con experiencia internacional, superó su llave con solvencia, mientras que Fan T encendió al público con un estilo directo y punzante. Stick, técnico y preciso, avanzó sin titubeos; Frank se llevó su enfrentamiento con contundencia; Hammer descargó potencia en cada intervención, y 99 cerró la ronda inicial con una actuación sólida que anticipaba su protagonismo posterior.

En cuartos de final comenzaron los choques de alto voltaje. Chávez y Cheeky protagonizaron una de las batallas más discutidas de la noche. La intensidad obligó al jurado a pedir réplica, y fue allí donde Chávez sacó ventaja con barras más estructuradas y mejor respuesta a los ataques de su rival. En paralelo, Fat N hizo su primera aparición determinante frente a Rapder. Con flow constante y métricas bien hiladas, neutralizó la experiencia del mexicano y se llevó el pase a semifinales.

Fat N se corona en el Torneo de Plazas de Red Bull en Bogotá

Stick, por su parte, venció a Frank en un duelo estratégico donde primó la coherencia argumentativa sobre el golpe efectista. El último cupo a semifinales se definió entre Hammer y 99. Fue 99 quien logró imponerse gracias a su versatilidad y capacidad de conectar con el público en los momentos clave.



La semifinal presentó un cruce esperado: Chávez contra Fat N. El primero llegaba fortalecido tras superar una réplica exigente; el segundo, en cambio, mostraba una regularidad ascendente. La batalla fue un intercambio constante de ataques y respuestas, pero Fat N marcó diferencia con su temple y claridad conceptual. Cada respuesta parecía calculada, cada remate encontraba eco inmediato en la audiencia. El veredicto lo puso en la final.

En la otra semifinal, Stick y 99 ofrecieron un duelo técnico. Stick apostó por estructuras complejas, mientras 99 priorizó la conexión emocional y la agresividad controlada. Esa combinación le permitió a 99 avanzar al último enfrentamiento de la noche.

La final entre Fat N y 99 mantuvo al teatro en tensión permanente. Ninguno cedía terreno. Las rimas cruzaban el escenario como proyectiles, y el público respondía con gritos y aplausos que hacían vibrar cada rincón. Fat N sostuvo la presión con una constancia admirable, manteniendo el nivel sin fisuras. 99 respondió con carácter, pero fue Fat N quien logró cerrar cada ronda con mayor contundencia.

Tras la deliberación, el jurado anunció la victoria de Fat N. La ovación fue inmediata. Más que un triunfo aislado, fue la confirmación de un proceso: ronda tras ronda, había demostrado equilibrio, creatividad y hambre competitiva.

La jornada en Bogotá reafirmó que las plazas siguen siendo el núcleo del freestyle, el espacio donde se forjan las nuevas figuras. Y en esta edición, el nombre que quedó grabado fue el de Fat N, ahora listo para representar su talento en el escenario internacional.