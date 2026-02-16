Exdirector del Área Metropolitana afrontará en libertad proceso en su contra por presunta corrupción

En libertad enfrentará el proceso judicial Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero y otras dos exdirectivas de la entidad en casos de presunta corrupción. La diligencia se retomará este martes luego de los recursos interpuestos por la Fiscalía y el representante de víctimas

Pese a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en libertad enfrentará Juan David Palacio, quien fue director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la Alcaldía de Daniel Quintero, el proceso en su contra por presunta corrupción, luego de que el juez 27 penal de control de garantías de la ciudad determinara que no se cumplían los requisitos para que fuera enviado a la cárcel mientras se surten las etapas del caso.

El juez consideró que tanto él como las exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya, también implicadas, han mostrado su disposición de comparecer ante la justicia y que por sus trabajos actuales no obstruyen la investigación, teniendo en cuenta que hoy en día trabajan en el sector privado o para el caso de las exfuncionarias, en el sector público sin ser ordenadoras del gasto.

Durante el quinto día de la diligencia, la Fiscalía expuso que recibió 49 elementos de la defensa de Palacio, 15 del abogado de Roldán y 28 de la togada Claudia Morales, representante de Montoya para desestimar la medida de aseguramiento, que aunque para las dos exsubdirectoras era no privativa de la libertad, a su juicio se veía afectado su buen nombre.



"No cuento con elementos que me den cuenta de que concurran la necesidad para inferir que definitiva, de acuerdo al artículo trescientos ocho, se muestre como necesarias las medidas a imponer en desfavor del ciudadano Juan David para invitar que este obstruya el debido ejercicio de la justicia. Creo que no se me ha dado cuenta alguna hasta este momento de que el ciudadano haya subido el debido ejercicio de la justicia, por el contrario, sí me ha puesto de presente la disposición que ha tenido", dijo el juez.

Para el juez, este proceso judicial no deja de estar lleno de cargas políticas y expuso que en el entramado hay una instrumentalización del director, en un “círculo vicioso en el que más pierde es el pueblo”.

"Avizoro esa muy lamentable instrumentalización de la que ha sido presa el ciudadano y que este la ha permitido con sentido, poniendo en jaque no solo su dignidad, sino también la su todo su conglomerado familiar, proyectos de vida, yo sí debo decir con profundo respeto, yo no cambiaría los últimos diez años en la rama judicial por un mes soportando la cosa política sobre mis hombros, de verdad que no sería capaz de llevar o de persistir en un entramado como el que he advertido", detalló.

Por este mismo caso fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial la supervisora de contratos de la entidad, María Janeth Rúa y el exrepresentante legal de bomberos, Misael Cadavid. A la par, para el entonces tesorero del cuerpo bomberil, Juan Alberto Cardona, no fue solicitada una medida de aseguramiento porque mostró su disposición para colaborar con la justicia.

Vale la pena recordar que el presunto entramado de corrupción ocurrió entre 2020 y 2023, periodo en el que se celebraron seis contratos de contratación directa entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total de $17.656 millones. Según la Fiscalía, el peculado por apropiación se estima en $2.481 millones, correspondientes a recursos públicos que habrían sido desviados mediante sobrecostos y bienes contratados que no fueron entregados.

Por lo pronto, tanto el ente acusador como Majer Abushihab, abogado de víctimas del AMVA, apelaron la decisión buscando que sí haya medida de aseguramiento. La diligencia continuará este martes a las 2:30 de la tarde para resolver este recurso.