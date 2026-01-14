En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fico pide protección a testigo tras principio de acuerdo a exfuncionario en caso AMVA y Metroparques

Fico pide protección a testigo tras principio de acuerdo a exfuncionario en caso AMVA y Metroparques

La audiencia de acusación será el próximo 23 de febrero en horas de la mañana.

