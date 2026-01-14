Fico pide protección a testigo tras principio de acuerdo a exfuncionario en caso AMVA y Metroparques

Tal como lo había anticipado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Juez avaló el principio de oportunidad de un exfuncionario en el proceso de irregularidades en contratación entre el área Metropolitana y Metroparques, que involucra al ex alcalde Daniel Quintero.

Aunque el proceso avanza en la etapa de investigación, el Juez 38 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, avaló el principio de acuerdo que estaba buscando ante la Fiscalía, uno de los exfuncionarios involucrados en los supuestos desfalcos entre entidades de la alcaldía de Medellín, entre los años 2020 - 2023.

En este proceso están involucradas trece personas entre exfuncionarios, exdirectivos y contratistas, que suscribieron contratos interadministrativos con Metroparques para el mantenimiento del Parque de las Aguas, con recursos que superan los $17.000 millones.

Además, según reveló la Fiscalía, otro contrato por $7.000 millones para la construcción de una bodega, se hizo sin otro motivo, donde se benefició fue al contratista.



El propio alcalde de Medellín, Federico Gutíerrez, había señalado, que es importante que se le brinde seguridad a quienes quieren hablar de las irregularidades que se cometieron, según él, en la anterior administración.

“Que ya uno de los de la banda sea el que busque un principio y oportunidad ante la fiscalía y se acerque y diga que quiere contar todo como fue. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ya están acorralados. Ojalá le den protección, porque sé que hay muchos testigos amenazados. Y algo importante, que cuenten todo. El área metropolitana la saquearon y hay gente en la cárcel”, afirmó el alcalde Gutiérrez.

Entre los investigados en este proceso también estarían Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Álvaro Villada, exsubdirector AMVA; Misael Cadavid, excontratista; Maria Eugenia Domínguez y Jorge Enrique Liévano exgerentes de Metroparques.

Hay que recordar que la audiencia de acusación será el próximo 23 de febrero en horas de la mañana.