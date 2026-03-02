El momento en que avión F-15 de Estados Unidos cae sobre Kuwait

Un incidente aéreo de alto impacto geopolítico sacudió este lunes la región del Golfo Pérsico, luego de que medios iraníes informaran del presunto derribo de un caza estadounidense que, según esas versiones, cayó en territorio kuwaití. Las autoridades de Kuwait confirmaron la caída de varias aeronaves de Estados Unidos, aunque aseguraron que sus tripulantes sobrevivieron.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que un caza F-15 de Estados Unidos fue alcanzado por los sistemas de defensa aérea iraníes cuando, supuestamente, intentaba vulnerar el espacio aéreo del país persa. Según el reporte, los restos de la aeronave habrían caído en Kuwait debido a la cercanía territorial.

🚨 UPDATE: Both pilot & WSO of USAF F-15E Strike Eagle that crashed in Kuwait this AM in apparent friendly fire incident survived.



They were found by locals & handed over to Kuwaiti authorities. pic.twitter.com/AAHqdAgbem — James Dean (@USAUnchained) March 2, 2026

Versiones enfrentadas

De acuerdo con la versión difundida por medios iraníes, el avión derribado era un F-15 de combate que formaba parte de una operación ofensiva. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Washington sobre un ataque directo de las fuerzas iraníes.

Un avión de combate estadounidense F-15 fue interceptado accidentalmente por fuerzas estadounidenses: los dos pilotos se eyectaron de la cabina y lograron sobrevivir. Foto: X @AmIsraelChai30

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud Al-Atwan, confirmó que varias aeronaves estadounidenses se estrellaron este lunes, aunque precisó que los pilotos lograron eyectarse con éxito y fueron trasladados a centros hospitalarios. Las autoridades locales indicaron que se abrió una investigación para determinar las causas del incidente y pidieron a la ciudadanía remitirse únicamente a fuentes oficiales.



BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

El suceso ocurre en medio de una nueva fase de confrontación regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció recientemente una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en Israel, en el marco del conflicto que involucra también a Estados Unidos.

Durante la denominada “guerra de los 12 días” en junio pasado, en la que Israel y EE.UU. bombardearon territorio iraní, la televisión estatal de Irán informó en su momento del derribo de cazas israelíes, versión de la que posteriormente se retractó.

En esta nueva escalada, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado bombardeos contra distintos puntos estratégicos de Irán, especialmente en Teherán. Según reportes oficiales iraníes emitidos al término del primer día de ofensiva, el balance preliminar de víctimas mortales ascendía a 200 personas, cifra que no ha sido actualizada.