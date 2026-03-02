En vivo
Blu Radio  / Mundo  / El momento en que avión F-15 de Estados Unidos cae sobre Kuwait

El momento en que avión F-15 de Estados Unidos cae sobre Kuwait

El episodio añade tensión a un escenario ya marcado por bombardeos cruzados, versiones contradictorias y una creciente preocupación internacional por una escalada mayor en la región del Golfo.

