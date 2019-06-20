Blu Radio Golfo Pérsico
Golfo Pérsico
El momento en que avión F-15 de Estados Unidos cae sobre Kuwait
El episodio añade tensión a un escenario ya marcado por bombardeos cruzados, versiones contradictorias y una creciente preocupación internacional por una escalada mayor en la región del Golfo.
Tesla suspende producción en Alemania por ataques hutíes en el mar Rojo
La escasez de piezas provocada por el desvío de rutas de transporte afecta a la única planta de Tesla en Europa
Washington prohibió vuelos comerciales de EE.UU. en espacio aéreo iraní
La restricción se da por las actividades militares crecientes en esta zona del mundo.
Dos navíos de la Marina de EE.UU., detenidos por Irán en el Golfo Pérsico
Dos botes de la Marina estadounidense que se desplazaban por el Golfo Pérsico fueron detenidos hoy por Irán y diez marinos fueron capturados momentáneamente, según informaron a Efe fuentes del Pentágono.