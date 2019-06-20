En vivo
Golfo Pérsico

Golfo Pérsico

  Irán derriba un caza F-15 de Estados Unidos
    Irán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníes
    Mundo

    El momento en que avión F-15 de Estados Unidos cae sobre Kuwait

    El episodio añade tensión a un escenario ya marcado por bombardeos cruzados, versiones contradictorias y una creciente preocupación internacional por una escalada mayor en la región del Golfo.

  Tesla y ataques hutíes en el mar Rojo
    Tesla y ataques hutíes en el mar Rojo
    Foto: AFP
    Motor

    Tesla suspende producción en Alemania por ataques hutíes en el mar Rojo

    La escasez de piezas provocada por el desvío de rutas de transporte afecta a la única planta de Tesla en Europa

  • 332200_BLU Radio. Avión / Foto de referencia: AFP
    BLU Radio. Avión / Foto de referencia: AFP
    Mundo

    Washington prohibió vuelos comerciales de EE.UU. en espacio aéreo iraní

    La restricción se da por las actividades militares crecientes en esta zona del mundo.

  • 21893_franz
    franz
    Humor

    Dos navíos de la Marina de EE.UU., detenidos por Irán en el Golfo Pérsico

    Dos botes de la Marina estadounidense que se desplazaban por el Golfo Pérsico fueron detenidos hoy por Irán y diez marinos fueron capturados momentáneamente, según informaron a Efe fuentes del Pentágono.

