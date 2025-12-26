En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El artista que explora sus raíces y emociones en su transición al regional colombiano

El artista que explora sus raíces y emociones en su transición al regional colombiano

El artista antioqueño Vallejo777 marca un antes y un después en su carrera musical al fusionar cumbia con música regional colombiana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad