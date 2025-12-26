El artista que explora sus raíces y emociones en su transición al regional colombiano

Vallejo777, conocido artísticamente como Vallejo, se consolida como una de las nuevas voces de la música regional colombiana con una propuesta que combina tradición y modernidad. Desde los estudios de Blu Radio, el cantante compartió detalles de su carrera, influencias y el reciente lanzamiento de su sencillo Me enredé, una cumbia que, según sus propias palabras, “nació desde un momento bonito de mi vida, donde estoy enamorado, feliz, tranquilo y decidí escribirle esta canción a mi pareja”.

Vallejo se presenta como un artista polifacético que inició en la música urbana y encontró su verdadero sonido al reencontrarse con sus raíces musicales. “Desde pequeño escuchaba regional colombiano y mexicano, mi papá era amante de esos géneros, y yo crecí en el campo, donde esta música es parte del día a día”, relata el artista nacido en Caucasia, Antioquia.



La simbología del “777” y la reinvención musical

Su nombre artístico no es fortuito. “El triple 7 es un número sagrado, es el número de Dios, de la suerte, y tengo una conexión con él desde hace muchos años. Mi primer emprendimiento fue un estudio de grabación llamado 7 Music”, cuenta Vallejo sobre el origen de su distintiva firma artística.

El paso de la música urbana a la música regional no fue improvisado, sino una evolución natural influenciada por sus orígenes, su formación y su deseo de explorar sonidos que conectaran con el corazón de la audiencia. “Mi diferencia está en las fusiones. Vengo de lo urbano, donde uno aprende versatilidad para componer y expresarse. Van a escuchar a Vallejo en música alegre, de playa, pero sin dejar a un lado el regional colombiano”.

Foto: Instagram @vallejo777.co

“Me enredé”: una cumbia desde el corazón

La canción Me enredé ha sido un punto de inflexión emocional y profesional para el artista. “Nunca antes había escrito una canción tan puntual a una pareja. Esta sí habla mucho de lo que siento ahora. Ella incluso participa en el video. Es un trabajo hecho desde la emoción, no por dinero ni por contrato, sino por amor”, asegura Vallejo con orgullo.



El sencillo ha tenido un recibimiento positivo, sobre todo en países donde la cumbia es parte esencial de la cultura musical, como Bolivia, Argentina y Perú. “Quería darle a ese público algo con lo que se identificaran, pero también con el sello Vallejo”, explica.

Una parte esencial del relato artístico de Vallejo es la cumbia, a la que considera una pieza fundamental de su identidad musical. “La cumbia era uno de mis bailes favoritos en el colegio. Siempre me ha inspirado a bailar, a estar feliz, a sentirme vivo”, recuerda. Su paso por la costa colombiana también consolidó esa conexión con el ritmo tradicional que ahora reinterpreta a su manera.