En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Risaralda: mayor y secos último sorteo viernes 26 de diciembre de 2025

Lotería de Risaralda: mayor y secos último sorteo viernes 26 de diciembre de 2025

La Lotería del Risaralda publicó los números y series ganadoras de sus sorteos especiales Cosecha Millonaria, Secos de Perla y Trébol de la Fortuna, que entregan premios entre $30 y $40 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad