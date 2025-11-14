Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

La Lotería de Risaralda volvió a repartir fortuna en su sorteo número 2925, realizado el 14 de noviembre de 2025. Como cada semana, miles de apostadores siguieron con expectativa esta tradicional lotería, que además de entregar millonarios premios, continúa apoyando programas de salud en el departamento.

Premio mayor y escalera millonaria

El número del premio mayor fue el xxxx de la serie xxx. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Premios secos de la Lotería de Risaralda

A continuación, se presentan los números y series ganadores de todos los secos entregados en este sorteo:



Verificación oficial

Los resultados aquí publicados tienen un propósito informativo. En caso de duda, los datos válidos son únicamente los registrados en el acta oficial del sorteo 2924 de la Lotería de Risaralda.



¿Cuándo se juega la Lotería de Risaralda?

El sorteo se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m. y se transmite en vivo por TELECAFÉ. Desde su creación en 1967, esta lotería ha mantenido su misión de recaudar recursos para fortalecer los servicios de salud del departamento.



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores deben presentarse en la sede oficial de la Lotería de Risaralda:

Calle 19 #7-53, Pereira.

Es indispensable llevar el billete original en buen estado y un documento de identidad vigente para realizar el cobro.