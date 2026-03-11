Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de personas revisan cada noche el resultado oficial con la esperanza de que el número elegido coincida con el ganador del día.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 11 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el miércoles 11 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue:

Detalle del resultado



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos son los números oficiales válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar de manera permanente.

El sorteo se realiza en la jornada nocturna y el resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del juego. Este horario permite a los jugadores saber con claridad cuándo consultar si su número resultó ganador.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la variedad de formas para apostar, lo que permite a cada participante elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.

Las apuestas generalmente oscilan entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia.



Entre las modalidades más populares se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana si las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden.

se gana si las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden. Combinado cuatro cifras: el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

el premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier orden.

se gana cuando las tres cifras coinciden en cualquier orden. Dos cifras o pata: el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: basta con acertar únicamente el último dígito del resultado.

Gracias a estas opciones, cada jugador puede adaptar su apuesta según el nivel de riesgo o el premio que desea obtener.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas. En Colombia, estas operaciones están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.

El proceso para apostar en línea generalmente incluye los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y definir la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales permite realizar transacciones seguras y contar con respaldo en caso de resultar ganador.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Quienes obtengan un premio en este sorteo deben presentar algunos documentos para completar el proceso de cobro.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original , sin tachones ni enmendaduras.

, sin tachones ni enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales según el valor en UVT:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

solo se requiere la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



9 de marzo de 2026: 8382 - 6.

8382 - 6. 8 de marzo de 2026: 7145 – 8

7145 – 8 7 de marzo de 2026: 8386 – 6

Consultar diariamente los resultados oficiales permite a los jugadores verificar sus apuestas y mantenerse al tanto de los números ganadores de uno de los sorteos más populares del Caribe colombiano.