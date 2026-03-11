¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Con el cierre de la fase previa de la Copa Libertadores, calientan los motores para el inicio oficial del torneo con la fase de grupos que, hasta el momento, tendrá a tres equipos colombianos representando en este 2026 gracias a su grandes actuaciones: Independiente Santa Fe, Junior y Deportes Tolima, a la espera que el DIM pase también.



Fecha y hora del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores ya tiene fecha confirmada y se realizará en los próximos días. La Conmebol llevará a cabo este evento, que también definirá los enfrentamientos de la Copa Sudamericana, en una misma ceremonia desde Paraguay.

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 19 de marzo en su sede ubicada en Luque, Paraguay.

Este evento es uno de los momentos más esperados del calendario del fútbol sudamericano, ya que allí se definirán los grupos y los primeros enfrentamientos de los equipos clasificados a la etapa principal del torneo.

Confirman estadio para la final de la Copa Libertadores 2025 Foto: AFP

Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores

Los aficionados podrán seguir el sorteo en vivo y de forma gratuita a través de las plataformas digitales oficiales de la Conmebol. La transmisión estará disponible en:



YouTube de Conmebol Libertadores

YouTube de Conmebol Sudamericana

Ambos canales transmitirán la ceremonia completa desde Paraguay, donde se conocerá el camino que tendrán los clubes sudamericanos en las dos competencias continentales.



Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Juventud (URU) o Independiente Medellín (COL), O’Higgins (CHI) o Tolima (COL).