Alcalde de Tunja busca mecanismos para seguir en el cargo pese a decisión del Consejo de Estado

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, aseguró que está recurriendo a nuevas instancias judiciales para revertir la decisión del Consejo de Estado que anuló de forma definitiva su elección como mandatario para el periodo 2024-2027.

El alto tribunal tomó la decisión tras confirmar que estaba inhabilitado para aspirar al cargo pues suscribió un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en diciembre de 2022, es decir, dentro del año previo a las elecciones regionales de octubre de 2023.

Esto configuró una violación al régimen de inhabilidades que rige a los candidatos a alcaldías. Y si bien dicha decisión se emitió en segunda y última instancia y ordenaba definir el mecanismo para reemplazarlo, Krasnov tiene otra estrategia.

“Actualmente estoy ejerciendo los últimos recursos que quedan en mi defensa. Por eso me preocupa ver que antes de que se agoten todos los mecanismos legales, y sin que aún se haya hecho efectiva mi salida, ya se anuncian públicamente decisiones sobre un alcalde encargado e incluso su filiación política”, aseguró el mandatario.



Krasnov insiste en que la decisión del Consejo de Estado fue por “trabajar” y no por alguna irregularidad o acto de corrupción y esto tiene en riesgo la estabilidad administrativa.

“Esta ciudad no puede detenerse. Hay proyectos en marcha, obras avanzando y programas sociales que hoy benefician a miles de familias. Todo ese esfuerzo no puede perderse. Por eso hago un llamado y le solicito al gobernador Carlos Amaya para que, como se ha hecho en otros municipios, se respete la voluntad electoral, la norma y jurisprudencia y ahora en Tunja se nombre un encargado de mi equipo de gobierno y no de la gobernación como lo manifestó públicamente”, insistió Krasnov.

Finalmente, el alcalde denunció que esto hace parte de una persecución judicial en su contra y que continuará con su defensa.