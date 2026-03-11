Capturas congresistas por caso UNGRD: Recap - programa completo del 11 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del miércoles 11 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Escándalo UNGRD: la representante Karen Manrique se entregó en la Sijín en Tame, Arauca, luego de la orden de captura emitida tras las investigaciones, en las que también está involucrado el congresista Wadith Manzur.
- Tribunal aumentó condena a 8 años y 8 meses a Diego Cadena por soborno en caso expresidente Uribe
- Ricardo Roa no aceptó cargos en escándalo de compra de lujoso apartamento.
- Registrador envía mensaje tras elecciones del 8 de marzo: "No es justo que las instituciones terminen degradadas por un proceso electoral"
- Real Madrid goleó al Manchester City en octavos de Champions League.