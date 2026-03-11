En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Sergio Fajardo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Noticias  / ¿Quién es Edna Bonilla, exsecretaria de Educación y fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo?

¿Quién es Edna Bonilla, exsecretaria de Educación y fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo?

El exgobernador de Antioquia apuesta por un perfil con amplia experiencia en políticas públicas y gestión en materia educativa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad