¿Quién es Edna Bonilla, exsecretaria de Educación y fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo?

Edna Bonilla será la fórmula de Sergio Fajardo para las elecciones presidenciales que tendrán su primera vuelta el 31 de mayo. La exsecretaria de Educación es una figura muy conocida en Bogotá por su trayectoria académica y en la administración pública.

Durante más de 25 años ha trabajado como investigadora, profesora universitaria y funcionaria distrital, especialmente en temas relacionados con educación, hacienda pública, desarrollo urbano y política social.

Bonilla es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Gerencia de Impuestos de la Universidad Externado.

En esa misma institución obtuvo su doctorado en Estudios Políticos, con una tesis centrada en la tributación del suelo y su relación con la desigualdad en Colombia.



Edna Bonilla X: @EdnaBonillaSeba

Gran parte de su carrera se ha desarrollado en la Universidad Nacional, donde ha sido profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas desde finales de los años noventa.

También ha ocupado cargos académicos relevantes, como subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y directora nacional de Extensión. Su trabajo investigativo incluye más de 50 publicaciones sobre economía urbana y políticas públicas.

En el sector público, Edna Bonilla fue nombrada secretaria de Educación de Bogotá en 2019 por la entonces alcaldesa Claudia López. Durante su gestión, entre 2020 y 2023, lideró el sistema educativo de la ciudad en medio de la pandemia de COVID-19.

En ese periodo administró el presupuesto educativo más alto en la historia de Bogotá y promovió programas como “Jóvenes a la U”, que permitió el acceso a educación superior a decenas de miles de estudiantes.

Sus posiciones suelen centrarse en el fortalecimiento de la educación pública, la reducción de la desigualdad social y el uso de políticas fiscales para financiar bienes públicos.

Nunca ha sido candidata a cargos de elección popular.