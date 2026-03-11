Edna Bonilla será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo

Horas antes del evento oficial en el que Sergio Fajardo oficializará a su fórmula vicepresidencial, Blu Radio conoció que la elegida es Edna Bonilla, quien se desempeñó como secretaria de Educación de Bogotá en la alcaldía de Claudia López.

Para este 12 de marzo está programado una rueda de prensa para que el exgobernador de Antioquia ahonde en sus argumentos de porqué escogió a Bonilla de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Edna Bonilla y Sergio Fajardo X: @EdnaBonillaSeba y @sergio_fajardo

La confirmación de la dupla Fajardo - Bonilla se da tres días días después de las consultas interpartidistas que dieron como ganadores a Paloma Valencia (Gran Consulta por Colombia), Roy Barreras (Frente por la Vida) y Claudia López (Consulta de las soluciones).

De hecho, este jueves también se espera la confirmación de las fórmulas vicepresidenciales de Valencia y Roy. En el primer caso hay expectativa por la respuesta de Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo 1.2 millones de votos el 8 de marzo.



¿Quién es Edna Bonilla?

Edna Bonilla es una académica y funcionaria pública colombiana con una amplia trayectoria en el ámbito de las políticas públicas, la academia y la administración distrital. Contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia y con doctorado en Estudios Políticos, ha dedicado más de 25 años al trabajo en temas sociales, económicos y de gestión pública, combinando su labor investigativa con responsabilidades en entidades del Estado.

Atención: La exsecretaria de Educación de Bogotá @EdnaBonillaSeba será la fórmula vicepresidencial de @sergio_fajardo Vía @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 12, 2026

Nacida en Bogotá, Bonilla también ha desarrollado una importante carrera dentro de la academia. En la Universidad Nacional se desempeñó como profesora asociada en la Facultad de Ciencias Económicas y asumió cargos como directora de Extensión y subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Su trabajo ha estado ligado especialmente al análisis de políticas públicas y al estudio de los mercados de suelo y el desarrollo urbano en América Latina.

Su experiencia académica también ha tenido proyección internacional. Fue profesora visitante en Sciences Po, en Poitiers (Francia), y dirigió la Especialización en Mercados y Políticas del Suelo en América Latina, un programa enfocado en el estudio de la planificación urbana y el acceso al suelo en la región.

En el sector público, Bonilla también ocupó el cargo de secretaria de Hábitat del Distrito, desde donde participó en el diseño e implementación de políticas relacionadas con vivienda, desarrollo urbano y gestión del territorio en Bogotá.

Además de su trabajo institucional, Bonilla cuenta con una amplia producción académica que supera las 50 publicaciones entre libros y artículos.

