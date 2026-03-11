En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Sergio Fajardo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Noticias  / Edna Bonilla será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo

Edna Bonilla será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo

La exsecretaria de Educación de Bogotá fue la escogida por Fajardo para acompañarlo en esta aspiración a la Presidencia de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad