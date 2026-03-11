Mamá de Juan Daniel Oviedo revela por qué se molestó con él en campaña: "Una hipoteca"

Juan Daniel Oviedo dio sorpresa en la Gran Consulta por Colombia, tanto así, que su nombre suena fuertemente para ser la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia. Sin embargo, detrás del exdirector del Dane y actual figura política, se encuentra Miriam Arango, su madre, quien en diálogo con Mañanas Blu, compartió detalles inéditos sobre la formación, los sacrificios y la esencia de quien ella llama cariñosamente su "bebé".



El sacrificio por un sueño político

Uno de los momentos más tensos en la relación madre e hijo ocurrió cuando Oviedo decidió financiar su aspiración política. Miriam relató la molestia que sintió al enterarse de que su hijo había puesto en riesgo su patrimonio personal.

"¿Cómo Miriam Arango no va a estar furiosa si sé que lo que él tiene lo ha conseguido con mucho trabajo, esfuerzo, ahorrando y llega ahora, todo hipotecado? ¿Para qué? Para la campaña", expresó con vehemencia, añadiendo que incluso dejó de hablarle durante varios meses debido a que en su familia "no corre sangre política".

A pesar de ese desacuerdo inicial, su apoyo hoy es incondicional. "Yo lo seguiré apoyando hasta que Dios lo permita, porque es lo único que yo le puedo brindar... el apoyo y seguirlo", afirmó, reconociendo que, aunque no puede ofrecerle recursos económicos, su respaldo emocional es inquebrantable.

El regreso a Colombia: Un acto de gratitud

Miriam fue fundamental en la decisión de Juan Daniel Oviedo de servir al país tras culminar sus estudios de doctorado en el exterior. Recordó que, ante una lucrativa oferta laboral en otro país que le permitiría pagar rápidamente su beca, ella le aconsejó regresar. "Lo más terrible es la ingratitud. Usted está en esa posición allá con sus doctorados y todo por Colombia. Venga, ponga su conocimiento acá", le dijo en su momento. Aunque inicialmente él estuvo disgustado por las dificultades locales, terminó enamorándose nuevamente de su país



La entrevista también tocó fibras sensibles como la homosexualidad de Juan Daniel, de la cual ella se enteró mientras él estaba en París. Sobre los prejuicios sociales, fue tajante: "Somos muy crueles los seres humanos, muy crueles", lamentó al referirse a los insultos que ambos han recibido en las calles. No obstante, aclaró que para ella su orientación sexual "no me afecta absolutamente para nada".

Juan Daniel Oviedo Foto: Facebook Juan Daniel Oviedo

Para Miriam, la educación de su hijo —quien es "rosarista" desde la transición y nunca asistió a colegios públicos, como algunos creen— trasciende los títulos académicos. Basada en su experiencia trabajando en un almacén de ropa interior fina, le enseñó que "la plata está alrededor de uno, pero no está en uno" y que se debe ser feliz con mucho o con poco. "Puedes mandar tu hijo a Harvard, pero allá no le enseñan valores... los egos son lo más duro que hay en la vida porque uno se puede desplomar", sentenció.

Escuche aquí la entrevista: