En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Mamá de Juan Daniel Oviedo revela por qué se molestó con él en campaña: "Una hipoteca"

Mamá de Juan Daniel Oviedo revela por qué se molestó con él en campaña: "Una hipoteca"

A pesar de ese desacuerdo inicial, su apoyo hoy es incondicional. "Yo lo seguiré apoyando hasta que Dios lo permita, porque es lo único que yo le puedo brindar... el apoyo y seguirlo", afirmó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad