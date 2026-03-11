Dueños de Atlético Nacional desmienten rumores y muestran apoyo a Diego Arias

A través de redes sociales, el periodista Pipe Sierra dio a conocer que, supuestamente, los dueños de Atlético Nacional no estaban de acuerdo con la continuidad Diego Arias y estaban en la búsqueda de un nuevo entrenador fuera del trabajo del presidente, director deportivo y todo el ecosistema del equipo ante la molestia de “los malos resultados”.

“Los dueños de #AtléticoNacional entienden que más allá del deseo de Arango y Fermani en dejar a Diego Arias, el equipo no irá a ningún lado así; la decisión está tomada. Por esa razón desde el fin de semana hicieron un filtro de hojas de vida y ya empezaron a reunirse con candidatos. En esta elección, en la que se tomarán el tiempo necesario para evitar otro error, no estarán involucrados ni el presidente ni el director deportivo, pues ha sido equivocación tras equivocación: dejar ir a Juárez, contratar a Gandolfi y confiar en Arias”, indicó, sobre una supuesta molestia por los resultados que ha tenido el equipo con el antioqueño.

Diego Arias // Foto: Atlético Nacional

Sin embargo, en las últimas horas, desde Medellín y El Colombia, en conversación con los dueños del equipo se desmintió esta versión y se negó que se esté haciendo búsqueda de un entrenador. Pese al resultado en Copa Sudamericana, Atlético Nacional (desde dueño a jugadores) apoyarán el proceso de Diego Arias para alcanzar los objetivos, tal como lo dijo antes el presidente Sebastián Arango en Win.

“Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Y yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros desde la directiva igual porque no hay que segmentarlo, entonces cuando las cosas salen mal es culpa de Diego y del cuerpo técnico. Yo soy el primer responsable cuando pasan las que no nos gusta. Pasa con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, que estamos trabajando para revertir esta situación”, fueron las palabras del presidente de Atlético Nacional.

