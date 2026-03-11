“Creo que hay otra vez un teléfono roto”: Petro sobre cumbre 'Escudo de las Américas’

El presidente Gustavo Petro insistió, a través de su cuenta de X, en que Colombia, al igual que México, no recibieron invitación a la cumbre 'Escudo de las Américas' convocada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, el pasado 7 de marzo. El mandatario escribió: “Transformar una alianza anti narcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial. Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar las diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y, por lo que veo, está de acuerdo con ello”.

Petro también le insistió a Trump para que tengan un encuentro en Cartagena. Este trino llegó luego de que el mandatario, desde Viena, en la sesión 69 de la comisión de estupefacientes, cuestionara la ausencia de una invitación para el país a pesar de que es protagonista del problema de drogas y la alianza anunciada por Trump busca que la región coopere contra el narcotráfico.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

“¿Por qué nos han descertificado cuando hemos demostrado eficacia? ¿Por qué, si Colombia a pesar de sus errores incautó sin matar a nadie 3.300 toneladas con 80 % de inteligencia colombiana, entonces se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia cuando, en el caso de la cocaína, el país es esencial? No fuimos a Miami, no critico coaliciones políticas, pero sí me parece que, con 17 países débiles y sin experiencia para enfrentar la lucha contra la cocaína, no se puede hacer una alianza del sur”, dijo.

Al paso de sus declaraciones, la portavoz del Gobierno Trump, Karoline Leavitt, explicó las razones por las que Colombia no fue invitada: “No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales", dijo.



Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca Foto: presidencia

Sin embargo, este miércoles, el presidente de EE. UU. dio una declaración que va en contravía de esto, respondiendo a la pregunta de por qué Brasil, Colombia y México no habían sido convocados. Trump respondió: “Creo que fueron invitados, tal vez no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”.