La Carrera Verde 2026: cuándo, dónde y modalidades para participar

La Carrera Verde 2026 fue presentada oficialmente en Bogotá en su undécima edición con un enfoque ambiental renovado. El evento plantea este año una evolución en su propuesta: pasar de una conversación centrada en la siembra de árboles a una visión más amplia basada en la conectividad ecológica del territorio.



Bajo el concepto “Entre corredores conectamos”, la carrera busca consolidar en Colombia un movimiento ciudadano de corredores ambientales que entienden que la actividad deportiva puede aportar a la recuperación de ecosistemas fragmentados. La iniciativa plantea que los kilómetros recorridos por los participantes se traduzcan en acciones de restauración enfocadas en corredores ecológicos del país.

En sus once ediciones, la Carrera Verde ha movilizado a más de 69.963 corredores y ha contribuido a la restauración de 48 hectáreas mediante la siembra de más de 190.000 árboles nativos. Según los organizadores, estas acciones han permitido consolidar el evento como una plataforma de deporte con impacto ambiental.

Uno de los problemas ambientales que se busca atender es la fragmentación de los ecosistemas en Colombia. De acuerdo con Fundación Natura, las actividades productivas a gran escala han generado aislamiento entre bosques y áreas naturales, lo que afecta la movilidad de la fauna, la regeneración natural y el equilibrio ecológico. Frente a este escenario, la edición 2026 propone enfocar los esfuerzos en la consolidación de corredores ecológicos que conecten zonas de alto valor ambiental.

Clara Solano, directora de Fundación Natura, explicó durante el lanzamiento que restaurar ecosistemas va más allá de la siembra de árboles y requiere procesos sostenidos en el tiempo. Señaló como ejemplo el bosque Carrera Verde ubicado en la Reserva Biológica Encenillo, resultado de diez años de trabajo de restauración.



Desde Ecopetrol, Xiomara Sanclemente, jefe (e) de Cambio Climático de la compañía, señaló que en 2025 la empresa sembró más de 690.000 árboles y que en la última década ha plantado más de 9,5 millones, además de conservar 20.000 hectáreas de selva y manglar y fortalecer más de 1.600 acuerdos de conservación con comunidades.



La Carrera Verde 2026 se realizará el 12 de abril a las 7:00 de la mañana en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La organización espera la participación de más de 8.000 corredores en las modalidades de 3K, 5K y 10K, además de una categoría infantil.

