FICCI celebra 65 años en Cartagena: cine y nuevas apuestas para la industria

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) presentó oficialmente su edición número 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril. La nueva versión del certamen apuesta por reforzar su vínculo histórico con la ciudad, ampliar los espacios para la industria audiovisual y construir una programación centrada en el encuentro entre públicos, creadores e historias.

Durante el lanzamiento, Margarita Díaz, directora del FICCI, destacó la relación histórica entre el festival y Cartagena y recordó cómo el cine ha sido parte fundamental de la vida cultural de la ciudad durante décadas.

“El arraigo de este festival a la ciudad era muchísimo más importante no solamente porque nació en Cartagena, sino por toda la historia cinéfila que existía desde los años 30, 40 y 50”, afirmó. Según explicó, en una época con menor oferta cultural, las salas y las proyecciones se convirtieron en espacios de encuentro colectivo.

La gente salía a estos teatros o a las calles a ver cine, a conectarse con las historias Margarita Díaz, directora del FICCI.

El festival anunció que la inauguración del 14 de abril se realizará nuevamente en el Centro de Convenciones, en el Patio de Banderas, un espacio que permitirá ampliar la participación del público.



“Volvemos a estar en el Centro de Convenciones con una gran inauguración (…) para que tengamos más de 1.500 personas abriendo un festival para toda la ciudad, sin separar públicos y reafirmando que este festival es de todas y de todos”, señaló Díaz.

La directora también indicó que el festival continuará ampliando sus espacios de exhibición en distintos puntos de Cartagena, con funciones en sectores como Bocagrande y Caribe Plaza, con el objetivo de acercar la programación a nuevos públicos.



Novedades del FICCI

En paralelo, la edición 65 traerá novedades para el sector audiovisual. Mónica Moya, coordinadora de Industria del FICCI, anunció la creación de Cartagena Fantastic, un nuevo espacio que incluirá terror, suspenso, ciencia ficción, fantasía y comedia negra.

“Cartagena Fantastic va a ser un espacio dedicado al cine de género”, explicó. Aunque su desarrollo completo está previsto para la edición 66 del festival, este año ya contará con actividades preliminares y encuentros con invitados internacionales.

Entre estas iniciativas se encuentra un laboratorio de cine vertical desarrollado junto al Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes, Mórbido y Aja Estudios.

“Vamos a tener una alianza sólida que permitirá que algunos de los contenidos producidos en el FICCI se vean al mes siguiente en este espacio number one del mundo, que es el Fantastic Pavilion en Cannes”, destacó Moya.

La agenda de industria también contará con la presencia del cineasta español Rodrigo Sorogoyen, quien participará en una conversación con la directora colombiana Natalia Santa sobre las narrativas entre cine y series.

Además, el festival entregará por primera vez un Premio India Catalina de Honor por su oficio en la industria, reconocimiento que recibirá el director de fotografía colombiano Juan Sarmiento.

En cuanto a la propuesta curatorial, David Montenegro, coordinador de programación del FICCI, explicó que la selección de este año gira en torno a los afectos como eje conceptual del festival.

“Si el año pasado fue la diáspora, este año definitivamente son los afectos”, señaló Montenegro. El curador explicó que el festival busca propiciar encuentros entre imágenes y espectadores en un contexto global marcado por tensiones sociales y políticas.

“Los afectos y mirar eso que nos convoca también nos permite reunirnos, reconocer la diferencia y transitarla”, afirmó.

Como parte de la celebración de sus 65 años, el festival también presentará una retrospectiva dedicada a la década de 1960, un periodo clave para el cine latinoamericano y para los inicios del propio FICCI.

La muestra revisita películas de una época en la que, en medio de revoluciones, movimientos estudiantiles y profundas transformaciones culturales, el cine se consolidó como una herramienta crítica para narrar tensiones sociales y cuestionar identidades en América Latina.

Con esta retrospectiva, el festival busca volver sobre el espíritu político y cultural que marcó sus primeras décadas y reconocer el papel que el cine latinoamericano tuvo en la construcción de nuevas miradas sobre la región.

Con estas apuestas, el FICCI celebra su edición 65 reafirmando su lugar como uno de los festivales cinematográficos más importantes de Iberoamérica, manteniendo su vínculo con la historia cultural de Cartagena mientras abre nuevas rutas para el cine y la industria audiovisual.