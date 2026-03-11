Meta compra Moltbook: 11 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 11 de marzo:
- Meta compra Moltbook, la red social diseñada exclusivamente para agentes de inteligencia artificial.
- Laboratorio japonés encontró la manera de almacenar información en cristales, siendo uno de los mecanismos más seguros por condiciones climátivas, entre otros factores.
- José Prado, director de Plip, explicó cómo esta aplicación ayuda a las personas a optimizar sus finanzas gracias al uso de la inteligencia artificial.