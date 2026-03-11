Meta compra Moltbook: 11 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 11 de marzo:



Meta compra Moltbook, la red social diseñada exclusivamente para agentes de inteligencia artificial.

Laboratorio japonés encontró la manera de almacenar información en cristales, siendo uno de los mecanismos más seguros por condiciones climátivas, entre otros factores.

José Prado, director de Plip, explicó cómo esta aplicación ayuda a las personas a optimizar sus finanzas gracias al uso de la inteligencia artificial.