Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Blu Radio  / Sociedad  / Revelan nota inédita que escribió Yeison Jiménez antes de su muerte: "No saben"

Revelan nota inédita que escribió Yeison Jiménez antes de su muerte: "No saben"

La nota fue escrita a mano por parte de Yeison Jiménez en donde estarían plasmadas algunas frases que terminaron siendo cruciales en su carrera.

Revelan nota inédita que escribió Yeison Jiménez.jpg
Revelan nota inédita que escribió Yeison Jiménez //
Fotos: suministrada / Instagram Georgy Parra
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

