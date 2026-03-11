Revelan nota inédita que escribió Yeison Jiménez antes de su muerte: "No saben"

Ya se cumplen dos meses desde el fallecimiento de Yeison Jiménez en una avioneta en Paipa, Boyacá. Una noticia que, aún, genera luto en la industria musical colombiana por la pérdida de este referente de la música popular y muchos lo recuerdan con cariño.

Uno de ellos ha sido Georgy Parra, reconocido productor musical y amigo de Yeison, que, a través de redes, compartió el día en que grabaron “MLP”, uno de los grandes éxitos del oriundo de Manzanares, Caldas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue una nota inédita que dio a conocer, la cual fue escrita a mano por el propio artista y que nunca la había mostrado.

“Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me he jodido. Que sigan hablando, yo aquí facturando. Camino de frente, yo sigo en lo mío”, son las palabras en el texto escrito a mano por Jiménez, que serían parte de la lluvia de ideas que tuvo al escribir este sencillo que se terminó volviendo en un hit en su carrera.

Nota inédita que escribió Yeison Jiménez // Foto: Instagram Georgy Parra

En su menaje, Georgy Parra recordó con cariño a Yeison Jiménez y aún sintiendo ese dolor de haber perdido a uno de sus grandes amigos en la vida. Pero “con la 10 puesta” de seguir adelante.



“Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con partes de MLP a puño y letra de @yeison_jimenez con su firma incluso. Este es el papel que enmarcaré al lado del cuadro que pintó @danielacondeactriz para ponerlos en el estudio. Pronto les mostraré cuando queden listos”, dijo, diciendo que ese texto y palabras de Yeison en el cuaderno quedarán por siempre en su memoria como de los grandes recuerdos que le dejó el artista.

“MLP” se volvió en uno de los grandes éxitos del artista. Tan solo en YouTube logró más de 110 millones de reproducciones, además que ocupó las principales listas de reproducción cuando recién se estrenó.