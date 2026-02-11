Equipo de Yeison Jiménez dice qué pasará con su banda a un mes de su muerte: “Gracias por entender”

Al cumplirse un mes del accidente aéreo que cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez, la atención no solo está puesta en los avances de la investigación, sino en el futuro de su agrupación y del equipo que lo acompañó durante su carrera artística.

Este martes 10 de febrero, familiares, amigos y seguidores se reunieron en la vereda Romita, zona rural de Paipa, para rendir un homenaje en el lugar donde ocurrió el siniestro el pasado 10 de enero. Allí se instalaron coronas de flores y se celebró una ceremonia religiosa en memoria de las víctimas.

Lina Jiménez, hermana mayor del artista, compartió imágenes del homenaje y aseguró que cada mes recordarán al intérprete de ‘Aventurero’.

Posteriormente, a través de un comunicado publicado en redes sociales, el equipo de Yeison Jiménez confirmó que la agrupación continuará en los escenarios como una forma de homenaje permanente.



“Este espacio siempre fue de Yeison. De su voz, de sus canciones y de la conexión profunda que construyó con ustedes. Hoy queremos contarles algo con el mismo respeto con el que él caminó su carrera”, señalaron en el mensaje.

En el pronunciamiento, también explicaron que el artista dejó canciones grabadas y proyectos en marcha que verán la luz de manera póstuma. “La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”, agregaron.

Sobre el futuro de su agrupación musical fueron enfáticos: “Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes. Nada reemplaza su presencia, pero su legado no se detiene”.

Publicidad

El equipo cerró el comunicado asegurando que no se trata de una despedida definitiva, sino de una nueva etapa para honrar su memoria. “Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones”.

En medio del duelo, también se confirmó el lanzamiento de “Con el Corazón”, una colaboración junto a Maluma que se estrenará este 12 de febrero. La canción, uno de los proyectos más ambiciosos del cantante en su intención de acercarse al género urbano, ya ha generado expectativa entre sus seguidores.