En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Equipo de Yeison Jiménez dice qué pasará con su banda a un mes de su muerte: “Gracias por entender”

Equipo de Yeison Jiménez dice qué pasará con su banda a un mes de su muerte: “Gracias por entender”

Este martes 10 de febrero se hizo un homenaje a Yeison Jiménez en la vereda Romita, zona rural de Paipa, donde ocurrió el siniestro el pasado 10 de enero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad