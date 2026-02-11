Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy miércoles 11 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas revisan cada día los números ganadores con la ilusión de acertar.



Número ganador del Chontico Noche

El resultado oficial del Chontico Noche de este miércoles 11 de febrero de 2026 fue:

Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo.

Gracias a la constancia de sus sorteos y a su amplia red de puntos de venta autorizados, el Chontico Noche se consolida como una de las opciones más reconocidas dentro del portafolio de juegos de azar regionales. Su sistema de apuestas, con múltiples modalidades y valores accesibles, atrae tanto a jugadores frecuentes como a participantes ocasionales.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo nocturno, también existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche (que se juega los jueves en la noche), ampliando las oportunidades para quienes participan de manera habitual.



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece varias modalidades de apuesta, donde el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Uno de los aspectos que impulsa la participación diaria es la accesibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad facilita que más personas puedan participar en el sorteo.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.

El proceso incluye:



Registrarse en un operador legal. Validar la identidad. Recargar saldo. Elegir el sorteo, número y modalidad de apuesta.

Esta alternativa permite jugar de manera segura, consultar resultados en tiempo real y participar sin necesidad de acudir a un punto físico.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, aunque existen requisitos generales que deben cumplirse.



Documentos básicos:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT):

Menores a 48 UVT : solo se solicitan los documentos básicos.

: solo se solicitan los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.



Últimos resultados del chance Chontico Noche

Consultar los resultados recientes permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre este tradicional sorteo del Valle del Cauca.



10 de febrero de 2026: 9876 - 2

9876 - 2 9 de febrero de 2026 : 9961 - 7

: 9961 - 7 8 de febrero de 2026: 7467 - 1

7467 - 1 7 de febrero de 2026: 6114 - 1

6114 - 1 6 de febrero de 2026: 4953 - 8

4953 - 8 5 de febrero de 2026: 5241 - 0

Revisar siempre los resultados a través de los canales oficiales es clave antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

