Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy martes 10 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas revisan a diario sus resultados con la expectativa de acertar. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, fruta emblemática de la región, un detalle que refuerza su identidad local y su cercanía con los apostadores.



Gracias a la constancia de sus sorteos y a su amplia red de puntos de venta autorizados, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más reconocidas dentro del portafolio de juegos de azar regionales. Su sistema de apuestas, con múltiples modalidades y valores accesibles, atrae tanto a jugadores frecuentes como a participantes ocasionales.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando las opciones para los apostadores habituales.



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

El Chontico Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, en las que el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y expectativa de premio.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Este sorteo se caracteriza por manejar valores accesibles:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad en los montos favorece una alta participación diaria.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, validar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar resultados en línea y participar sin acudir a un punto físico.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de reclamación varía según el valor del premio, aunque existen requisitos comunes:

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del titular del tiquete.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.



Últimos sorteos del chance Chontico Noche

Consultar los resultados recientes del Chontico Noche permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano.

