Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy martes 10 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas revisan a diario sus resultados con la expectativa de acertar. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, fruta emblemática de la región, un detalle que refuerza su identidad local y su cercanía con los apostadores.
El número ganador del Chontico Noche de este martes 10 de febrero de 2026 fue
Detalle del resultado:
Gracias a la constancia de sus sorteos y a su amplia red de puntos de venta autorizados, el Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más reconocidas dentro del portafolio de juegos de azar regionales. Su sistema de apuestas, con múltiples modalidades y valores accesibles, atrae tanto a jugadores frecuentes como a participantes ocasionales.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Además de este sorteo, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche, ampliando las opciones para los apostadores habituales.
El Chontico Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, en las que el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y expectativa de premio.
Este sorteo se caracteriza por manejar valores accesibles:
Esta flexibilidad en los montos favorece una alta participación diaria.
En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, validar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar resultados en línea y participar sin acudir a un punto físico.
El proceso de reclamación varía según el valor del premio, aunque existen requisitos comunes:
Documentos requeridos:
Según el valor del premio (UVT):
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Consultar los resultados recientes del Chontico Noche permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|9 Febrero 2026
|9961 - 7
|Chontico Noche
|8 Febrero 2026
|7467 - 1
|Chontico Noche
|7 Febrero 2026
|6114 - 1
|Chontico Noche
|6 Febrero 2026
|4953 - 8
|Chontico Noche
|5 Febrero 2026
|5241 - 0
|Chontico Noche
|4 Febrero 2026
|1488 - 0
|Chontico Noche
|3 Febrero 2026
|6183 - 7
|Chontico Noche
|2 Febrero 2026
|8600 - 7