Congresistas que destaparon trampas de Juliana Guerrero cuestionan sanción de MinEducación

Congresistas que destaparon trampas de Juliana Guerrero cuestionan sanción de MinEducación

Tras el anuncio por parte de la cartera de Educación, las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao afirmaron que esperaban una respuesta más drástica por parte del ministerio.

Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero
La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero
Foto: Blu Radio / Fundación San José
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

