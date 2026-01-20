En vivo
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

    “Fundación San José expide títulos a medida de necesidades del Gobierno Petro”: Catherine Juvinao

    La representante denuncia una red de títulos falsos en varias entidades estatales y advierte inacción del Ministerio de Educación y la Fiscalía.

    Juliana Guerrero pagó matrícula y derechos de grado tras graduarse: Jennifer Pedraza

    La congresista Jennifer Pedraza denunció que a Juliana Guerrero su título y su grado le habrían costado 8 millones de pesos.

    Juvinao por títulos irregulares en Fundación San José: "Que no les renueven contrato a funcionarios"

    La primera denuncia que realizó la representante fue en 2019 con Julián Bedoya. Ahora pide que los funcionarios públicos no puedan seguir en sus cargos por estas irregularidades.

    Procuraduría pide al MinEducación informes sobre investigación a la Fundación San José

    Piden las medidas adoptadas para garantizar la legalidad y confianza en el otorgamiento de títulos irregulares, esto en medio la controversia con la exasesora Juliana Guerrero.

    Fundación San José rechaza utilización política de situación derivada del titulo de Juliana Guerrero

    Tras la apertura de la investigación realizada por el Ministerio de Educación por irregularidades encontradas en la entrega de títulos, la Fundación San José enfatizó que está acompañando y colaborando en el proceso.

    No hubo conciliación: Juliana Guerrero no asistió a la audiencia con Jennifer Pedraza en la Corte Suprema

    Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, no acudió a la cita en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde debía intentar conciliar con la representante Jennifer Pedraza, a quien denunció por presunta calumnia.

    "No me sorprendería que haya mano de Benedetti": Jennifer Pedraza por caso Juliana Guerrero

    En una de sus declaraciones más contundentes en Recap Blu, la congresista advirtió sobre posibles presiones políticas en el caso y una eventual "venta de títulos".

    Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero tras no encontrar evidencias académicas

    La institución confirmó que no existen registros de clases ni evaluaciones que acrediten los estudios de la designada viceministra de Juventudes, y mantiene abiertas investigaciones internas y disciplinarias.

    Fiscalía abre indagación contra Juliana Guerrero tras denuncia de Pedraza: "Hay fraude en su título"

    La Fiscalía abrió una indagación preliminar tras la denuncia de Jennifer Pedraza, quien acusa a Juliana Guerrero de obtener de forma irregular un título en Contaduría Pública.

    Fundación San José destituye a su secretario general en investigación por caso de Juliana Guerrero

    La Fundación San José destituyó a su secretario general y a su equipo en la investigación por el caso de Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

