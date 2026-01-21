MinEducación explica su rol en expedición de títulos universitarios tras escándalo de U. San José

La expedición de títulos profesionales en Colombia es una función exclusiva de las Instituciones de Educación Superior, en virtud del principio constitucional de autonomía universitaria, aclaró el Ministerio de Educación Nacional ante las denuncias de la representante Jennifer Pedraza. Según la entidad, son las universidades las responsables de garantizar el cumplimiento de sus normas internas y de la legislación vigente en cada proceso de formación y graduación.

El ministerio precisó que no tiene competencia directa en la expedición de títulos ni hace parte de los procesos académicos que conducen a su otorgamiento. No obstante, indicó que ejerce labores de inspección y vigilancia conforme a la ley, las cuales se adelantan de manera independiente a las manifestaciones públicas realizadas por distintos actores.

En este contexto, la cartera informó que, tras la expedición de la Resolución 021551 del 10 de noviembre, se inició formalmente una investigación administrativa a la universidad San José. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de inspección y vigilancia, la cual se desarrolla siguiendo los tiempos y procedimientos establecidos. Una vez concluida esta fase, el ministerio dará a conocer los resultados y las decisiones que correspondan.

De manera paralela, el grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia adelanta revisiones para definir posibles acciones que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo bajo condiciones de calidad. El ministerio reiteró que todas sus actuaciones se rigen por el debido proceso y por los principios constitucionales y legales aplicables.



Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero. Foto: Fundación San José y Blu Radio

Las aclaraciones se producen luego de que la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunciara la presunta existencia de un esquema de expedición irregular de títulos desde la Fundación Universitaria San José, que habría beneficiado a funcionarios y contratistas del actual gobierno. La congresista aseguró que su equipo ha documentado al menos 24 casos, entre ellos el de una funcionaria que habría recibido un título sin cumplir los requisitos legales.

Frente a estos señalamientos, el Ministerio de Educación Nacional subrayó que no mantiene ningún vínculo contractual con la Fundación Universitaria San José y rechazó cualquier afirmación que pretenda relacionar a la entidad con actividades ilícitas asociadas a la expedición de títulos profesionales.