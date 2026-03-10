Grave accidente en la vía La Vega - Villeta: tractomula se incendió al estrellarse con carro

Un grave accidente de tránsito se registró este martes, 10 de marzo, en la vía que conecta a La Vega con Villeta, en Cundinamarca, donde una tractomula terminó incinerada tras chocar con un vehículo particular. El hecho obligó al cierre total de la carretera mientras organismos de emergencia atendían la conflagración.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el siniestro ocurrió en la vía Honda–Bogotá, a la altura del kilómetro 77, en el sector del cruce de Útica hacia Villeta, dentro del perímetro urbano de este municipio. Tras el impacto entre los vehículos, el tractocamión se incendió, lo que generó una emergencia en la zona y obligó a restringir completamente el paso de vehículos.

En videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo la tractomula está volcada y, debajo de la cabina del conductor, se ubica el carro particular que resultó impactado en este siniestro vial. Segundos antes de que iniciara la conflagración se puede evidenciar a curiosos acercándose al accidente, también intentando ayudar a los ocupantes de los vehículos.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Villeta, que trabajaron para controlar las llamas y mitigar la conflagración. Por el momento, las autoridades indicaron que se desconocen las causas que originaron el accidente y el posterior incendio del vehículo de carga.



Asimismo, por ahora, se desconoce el estado de salud de los conductores y si había ocupantes en los vehículos involucrados en este accidente.

Debido a la emergencia, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, entre ellas la vía que conecta por la Calle 13 hacia Albán, Sasaima y Villeta, mientras se adelantan las labores para restablecer la movilidad.

Publicidad

En el sitio también hacen presencia agentes de tránsito del municipio de Villeta, quienes asumieron la atención del caso por tratarse de un hecho ocurrido dentro de su jurisdicción. La situación continúa en desarrollo mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.