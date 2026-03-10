En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Mujer detenida a los 18 años podría quedar libre a los 98: familia pide a Petro revisión humanitaria

Mujer detenida a los 18 años podría quedar libre a los 98: familia pide a Petro revisión humanitaria

Sus allegados aseguran que, debido a la forma en que se han sumado varias condenas en su contra, la pena total podría alcanzar cerca de 98 años de prisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad