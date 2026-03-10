¿Habrá clases en colegios públicos de Bogotá este 12 de marzo pese al paro de profesores?

Clases en colegios públicos de Bogotá el 12 de marzo sí se realizarán con normalidad, según informó la Secretaría de Educación del Distrito, pese al paro de 24 horas convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) contra la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció mediante un comunicado que las instituciones educativas oficiales de la ciudad mantendrán su jornada académica habitual este jueves 12 de marzo. La decisión se da en medio del paro convocado por la ADE, sindicato que agrupa a los docentes del Distrito.

La entidad explicó que respeta el derecho a la protesta de los profesores, pero pidió que quienes participen en las movilizaciones lo hagan fuera del horario escolar para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.



¿Habrá clases en colegios públicos de Bogotá este 12 de marzo?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, los colegios públicos del Distrito deberán operar con normalidad durante la jornada académica programada para el jueves 12 de marzo.

El comunicado oficial señala que, si algunos docentes deciden participar en la jornada de protesta durante el horario escolar, deberán reponer el tiempo de clase posteriormente.



La administración distrital estableció que esa reposición se realizará el sábado 14 de marzo de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento del calendario académico.

📣 Comunicado de prensa | En relación con el paro del sindicato de docentes, la Secretaría de Educación del Distrito informa que las clases en los colegios públicos de @Bogota se desarrollarán con normalidad, para proteger el tiempo escolar de niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

Además, la Secretaría advirtió que los docentes que no cumplan con la reposición del tiempo deberán asumir las decisiones administrativas correspondientes conforme a la normativa vigente.



¿Por qué hay paro de profesores en Bogotá?

El paro de 24 horas fue convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) como una protesta frente a decisiones recientes de la Alcaldía de Bogotá en materia educativa.

Según el sindicato, las medidas adoptadas por la administración están generando mayor carga administrativa para las comunidades educativas.