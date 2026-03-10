En vivo
Estados Unidos eleva a 16 los barcos minadores iraníes destruidos en el estrecho de Ormuz

Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron diez de estas embarcaciones.

