Cayó en Cartagena alias 'Patuleco': está en la lista de extradición a Estados Unidos

La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de alias 'Patuleco' en Cartagena, señalado de ser el dinamizador y financiero del envío de droga hacia Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos por medio de contenedores y lanchas rápidas.

Según el director de la institución, William Rincón, el capturado es requerido en extradición por delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas.

“Alias ‘Patuleco’ sería el responsable de dinamizar y financiar el envío de estupefacientes hacia las Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos, utilizando la contaminación de contenedores y lanchas rápidas para transportar más de una tonelada de cocaína mensual”, escribió el general Rincón.

¡𝗢𝗧𝗥𝗢 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗧𝗥𝗔́𝗙𝗜𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔́ 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦!



En Cartagena (Bolívar), fue retenido con fines de extradición el ciudadano colombiano alias ‘Patuleco’, requerido por Estados Unidos por los delitos de concierto para… pic.twitter.com/c8hsT5UhV3 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 9, 2026

Así las cosas, alias Patuleco estaría vinculado al Clan del Golfo y a varias organizaciones de crimen transnacional a las que financiaba con el envío de droga. Entre tanto, en el operativo de captura participaron la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas, al ser solicitado por el gobierno estadounidense.



En la confirmación entregada por el director de la Policía Nacional se indicó además que, tras la captura de este hombre en un barrio de Cartagena de Indias, fue trasladado inmediatamente a un avión para iniciar los trámites que permitan cumplir con el requerimiento de extradición hacia Estados Unidos.