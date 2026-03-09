En vivo
Nación

Cayó en Cartagena alias 'Patuleco': está en la lista de extradición a Estados Unidos

De acuerdo con la Policía, el capturado es solicitado en extradición por el Gobierno estadounidense al ser señalado responsable de distribución y conspiración para tráfico de droga.

