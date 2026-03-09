En vivo
Mujer abandonó cuatro gaticos durante la noche en un establecimiento comercial en Chigorodó

Una cámara de seguridad del sector registró el momento en el que la mujer deja a los animales a la deriva.

gatos abandonados.jpg
Gatos abandonados en Chigorodó, Urabá antioqueño.
Foto: captura de pantalla video cámara de seguridad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

