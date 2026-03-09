Mujer abandonó cuatro gaticos durante la noche en un establecimiento comercial en Chigorodó

Hay indignación en el municipio de Chigorodó, en el Urabá Aantioqueño, tras conocerse a través de un video el abandono de varios gatos cachorros en la puerta de un establecimiento comercial.

El bienestar de los animales, en especial los de compañía, sigue siendo una preocupación de miles de personas a nivel global, y en Chigorodó hay una sensación de intranquilidad e indignación después de que se conociera que unos gatos fueron dejados a su suerte en el casco urbano de este municipio.

El hecho se presentó específicamente en el barrio El Bosque y todo quedó registrado por una de las cámaras de vigilancia que está ubicada a las afueras de un establecimiento comercial en el que fueron abandonados cuatro gatos que, aparentemente, tienen escasos meses de vida.

En las imágenes se puede observar cómo en horas de noche, en medio de la soledad, hasta el local comercial llega una mujer, que tiene un su poder una bolsa negra. En la bolsa hay una caja de cartón en la que estaban los cachorros que fueron dejados allí por la mujer mientras, posteriormente, se aleja de ellos.



El video muestra cómo los animalitos salen uno a uno de la caja intentando seguir el rastro de la persona que lo dejó allí, inicialmente uno sale detrás de la mujer y los otros solo se quedan observando, después otros dos gatos se alejan del sitio y finalmente queda el último gato solo y observando a su alrededor.

Este hecho ha generado indignación, no solo en los habitantes de Chigorodó, sino también en las redes sociales, donde el video que hoy es viral cuenta con múltiples comentarios de rechazo contra lo sucedido, mientras que en los comentarios solicitan mayor control por parte de las autoridades para salvaguardar la integridad de los animales.