¿Clan del Golfo está entregando ayuda humanitaria en Urabá? Autoridades investigan

En medio de las emergencias por lluvias que han azotado al Urabá antioqueño, se conoció un video que ha levantado las alertas entre las autoridades debido a que se ve como un hombre está reunido con la comunidad de una zona rural de Carepa y allí agradece una supuesta ayuda del Clan del Golfo.

Lo que se ha conocido de manera preliminar es que las supuestas ayudas llegaron a los habitantes de la vereda Bocas de Chigorodó en donde habrían reunido a buena parte de las personas que viven en la zona para hacer la entrega de algunas cajas con lo que serían varios alimentos.

El video que se ha hecho viral en redes sociales fue compartido por el medio local Urabá Digital y allí se escuchan las palabras de lo que, al parecer, sería un líder social que tomó la palabra agradecerle al Clan del Golfo.

"Darle las gracias al Ejército Gaitanista de Colombia por este maravilloso detalle que hacen con la comunidad de Boca de Chigorodó. Me parece excelente, ya que de pronto a veces de parte de de de los entes de del Gobierno nacional no tenemos quizá este apoyo", se escucha.



Por ahora, las autoridades en Carepa y en la subregión del Urabá antioqueño se encuentran investigando la veracidad del video para poder actuar de manera oportuna en esta zona rural y lograr establecer si efectivamente fue el Clan del Golfo quien entregó las ayudas a la población civil.

La situación que está entre ceja y ceja de las autoridades departamentales aumenta la preocupación en Antioquia debido al alcance que han alcanzado grupos armados en diferentes zonas del Urabá, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste.