Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Antioquia  / ¿Clan del Golfo está entregando ayuda humanitaria en Urabá? Autoridades investigan

¿Clan del Golfo está entregando ayuda humanitaria en Urabá? Autoridades investigan

Se conoció un video en donde comunidades le dan las gracias al grupo armado por la supuesta donación de algunos alimentos en el municipio de Carepa.

