Siguen daños en las vías y el acueducto tras erupción de volcán de lodo en San Juan de Urabá

Con el paso de las horas y con la luz del día quedó en evidencia la magnitud de la erupción del volcán de lodo que dejó imágenes impactantes en los cielos del Urabá antioqueño en donde hay decenas de familias incomunicados por los graves daños que generó la explosión en algunas vías veredales.

Aunque en la zona las autoridades hacen presencia permanente, el asombro todavía no sale decenas Alberto Duque, un hombre que vive a escasos metros del volcán y que se salvó de sufrir quemaduras porque estaba dentro de su vivienda al momento de la erupción.

"A mí no me quemó, afortunadamente, porque estaba dentro de la casa. Cuando yo me di cuenta, ya el bombazo había pasado, pero donde estoy afuera, seguro que me llevo mi quemón, porque eso pegó duro allá. Eso se escuchó un rugido maluco, entonces, yo no no presté atención. Cuando bajó una camioneta, me dijo, paisa, paisa, venga, que lo llevamos, que es el volcán que está haciendo erosión", detalló.

Otras personas que fueron testigos del aterrador momento también contaron que lo más impresionante fue ver la llamarada en el cielo y luego llegar al sitio afectado y apreciar como el lodo que expulsó el volcán había tapado cerca de tres hectáreas de tierra a la redonda.



"Se aclaró mucho el cielo, parecían grandes crepúsculos iluminando toda la zona, pero como uno no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Fue muy impresionante, un zumbido, como un temblor de tierra primero, y explotó. Prácticamente, estaba muy arrastrado. Esto acá estaba aislado. Con la erupción de este volcán, aquí quedó todo sellado", contaron otros de los testigos.

Julio González, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Juan de Urabá, indicó que las mayores afectaciones están las vías que tiene grietas de gran tamaño, por lo que desde el Urabá antioqueño han pedido que las autoridades correspondientes lleguen al sitio y ayuden a recuperar la movilidad de los dos corregimientos.

"Con gran cantidad de lodo en la vía y grandes llamas. También hubo afectaciones en el tanque de almacenamiento que surta San Juancito y calle Larga, avertamiento en la vía", indicó.

Por ahora se espera que las autoridades en San Juan de Urabá entreguen prontamente el reporte con el agua potable que según las estimaciones podría acabarse en los próximos minutos, por lo que claman por atención urgente de algunas entidades y así los habitantes del municipio no se queden sin el líquido.

Además, en la zona de la erupción no hay servicio de energía, situación que esperan arreglar una vez que extinga por completo el fuego que han arden en la zona y que no podría ser apagado por la alta presencia de gases, por lo que se deberá esperar que este se extinga de manera natural para avanzar con los trabajos en la zona.