Antioquia  / Siguen daños en las vías y el acueducto tras erupción de volcán de lodo en San Juan de Urabá

Siguen daños en las vías y el acueducto tras erupción de volcán de lodo en San Juan de Urabá

En esa zona del Urabá antioqueño se siguen conociendo los relatos de los momentos de angustia que vieron las personas en el Urabá antioqueño.

