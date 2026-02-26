Transportadores de pasajeros piden instalar urgente puentes en Urabá: llevan 24 días sin operar

Tras el cierre de dos importantes corredores viales en la subregión de Urabá por la fuerte ola invernal, los transportadores de pasajeros de Antioquia encendieron las alarmas, ya que completan 24 días sin poder operar y advierten una crisis económica y social creciente.



Tránsito interrumpido

La Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATPA) y la Unión de Transportadores (UTRANS) señalaron que los daños en la infraestructura vial mantienen interrumpido el tránsito en los sectores Mellitos (Necoclí), bocas del río (San Juan de Urabá) y Jalisco (Los Córdobas). La situación afecta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias que dependen del servicio, además de impactar el abastecimiento y la dinámica comercial regional.

"El gremio transportador completa ya veinticuatro días sin poder laborar, generando una crisis económica y social de gran magnitud, que impacta directamente a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias, cuyo sustento depende de la actividad transportadora, además de afectar la movilidad, el abastecimiento y la dinámica comercial de esta importante región", indicó.

El gremio exigió al Gobierno nacional y departamental la instalación urgente de dos puentes militares, la priorización de la emergencia y medidas transitorias para mitigar las pérdidas. Advirtieron que la prolongación del problema pone en riesgo la sostenibilidad del transporte público en la subregión.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que realizó inspecciones técnicas a los puentes Mulatos y San Juan, en San Juan de Urabá, para definir soluciones provisionales que permitan restablecer la movilidad.



Según el cronograma, la Gobernación de Antioquia adelantará en tres semanas la topografía y diseños para el puente Mulatos; luego se iniciaría la cimentación y el Invías proyecta su instalación hacia mediados de marzo.

En el caso del puente San Juan, los estudios tardarán cinco semanas, las obras comenzarían a inicios de abril y el montaje se prevé para mediados de ese mes.

El panorama mantiene en vilo al sector, que insiste en que la respuesta estatal debe ser más rápida ante la magnitud de la emergencia.