Emergencia económica: Gobierno aumenta inversiones forzosas de la banca para crédito agropecuario

El Gobierno nacional aumentó por decreto las inversiones forzosas de los bancos, que ahora se verán obligados a trasladar mayores recursos para financiar a Finagro y, por esa vía, a los productores agropecuarios del país afectados por las lluvias. Esto ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo declaró la emergencia económica y tiene la facultad de expedir decretos con fuerza de ley.

El decreto se firmó apenas unos días después del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la imposición de inversiones forzosas para los bancos y tras una reunión entre el Ministerio de Hacienda y los presidentes de las principales entidades financieras del país.

Según el censo oficial, más de 46.000 productores agropecuarios se han visto afectados por el frente frío y unas 176.000 hectáreas de cultivos y pasto para ganado están comprometidas.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

“En virtud de la insuficiencia de recursos del Tesoro Nacional para atender la magnitud de la crisis, es deber del Estado ubicar las fuentes para financiar de forma prioritaria la normalización crediticia y el alivio de pasivos de los productores rurales”, señala el Gobierno en el decreto.



A renglón seguido, se anuncia un ajuste al mecanismo de inversiones forzosas para el campo, vigente desde comienzos de los años 90.

Hasta ahora, los bancos estaban obligados a comprar Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) de Finagro, pero podían reemplazar o sustituir parte de esas inversiones otorgando créditos de forma directa a pequeños, medianos y grandes productores.

Lo que hace el nuevo decreto es restringir ese mecanismo de sustitución. Los bancos ahora solo podrán descontar hasta el 20 % de sus créditos directos, pero con condiciones estrictas: no serán válidos los créditos en mora ni los créditos otorgados a grandes productores.

Billetes de distintos valores. Foto: Blu Radio.

En la práctica, esto implicará mayores recursos para Finagro, que a su vez podrá lanzar nuevos programas de crédito o de alivio de deudas dirigidos a los afectados.

“El porcentaje del veinte por ciento (20 %) se estima como el umbral que optimiza el equilibrio entre la generación de recursos adicionales para Finagro y su capacidad operativa efectiva de colocación, atendiendo las condiciones reales del mercado de crédito agropecuario, la demanda esperada de financiamiento en los territorios afectados y la capacidad institucional de estructurar, administrar y ejecutar nuevos programas sin generar cuellos de botella operativos”, agrega el Gobierno.

Actualmente, la banca tiene alrededor de 18,6 billones de pesos en Títulos de Desarrollo Agropecuario; sin embargo, no existe un estimativo oficial de cuánto podría aumentar ese saldo con la nueva normativa

