MinHacienda dice que $8 billones no serían suficientes para atender emergencia por lluvias

En un consejo de ministros realizado este martes, el Gobierno presentó cinco decretos regulatorios en el marco de la emergencia económica declarada por las lluvias que afectan a ocho departamentos del país. La sesión fue liderada por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó a los jefes de cartera por la demora en la expedición de las medidas.

Los documentos aún están pendientes de la firma de un ministro para ser numerados y posteriormente publicados. El primero de los decretos, presentado por el Ministerio de Hacienda, adopta un impuesto al patrimonio para “atender gastos del Presupuesto General de la Nación”.

Según explicó la directora del Dapre, Nohra Mondragón, el tributo aplicará en 2026 para personas jurídicas cuyo patrimonio líquido, al 1 de marzo de este año, sea igual o superior a 200.000 UVT. El ministro de Hacienda precisó que habrá una tarifa diferencial: las empresas del sector financiero y mineroenergético pagarían el 1,6 %, mientras que las demás compañías tributarían el 0,5 %.

Emergencia invernal en Córdoba. Foto: archivo Blu Radio.

El ministro de Hacienda también se refirió al recaudo de $8 billones de pesos, asegurando que podría no alcanzar para atender la emergencia y, por ende, no se descartarían nuevas medidas. Durante la sesión también se presentaron dos decretos del Ministerio de Agricultura: uno enfocado en la reubicación de unidades productivas agropecuarias y otro que contempla medidas de financiamiento, acceso a crédito, alivio de pasivos y reactivación del sector rural.



Por su parte, el Ministerio de Ambiente planteó un decreto que prioriza instrumentos de ordenamiento ambiental y crea un Centro Regional de Monitoreo. Dentro de las medidas se establece que “las empresas generadoras hidroeléctricas y centrales térmicas ubicadas u operando en cuencas afectadas transferirán el 2 % adicional de las ventas brutas de energía por generación propia durante 6 meses”, explicó la ministra (e), Irene Vélez.

Finalmente, el Ministerio de Educación presentó un decreto para adoptar medidas relacionadas con el calendario académico y el suministro del Programa de Alimentación Escolar.