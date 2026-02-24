Ya son 25 años desde que el Eje Cafetero adoptó el vallenato en su cultura

Originario de la costa Caribe colombiana a inicios del siglo XX, el vallenato se volvió en el género más representativo en la historia de Colombia y que dio vida a artistas como Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Jean Carlos Centeno, Jorge Celedeón, Silvestre Dangond, entre muchos más.

Sin embargo, pese su popularidad a nivel nacional con el paso de los años, el vallenato no siempre fue protagonista en el Eje Cafetero. Hace 25 años, en ciudades como Pereira, Manizales y Armenia, los sonidos predominantes eran la salsa, el merengue y la música tropical. Pero a finales de la década de los 90, una apuesta estratégica transformó el panorama musical de la región y marcó el inicio de una nueva era cultural.

“Nos reunimos en un restaurante y dijimos: venga, ¿por qué no empezamos a meter el vallenato en el eje cafetero? Y empezamos por ahí con Los Gigantes, hicimos la inauguración de, de la emisora, y entonces ya empezamos a meter los otros grupos: Los Diablitos, El Binomio, Luis Mateus, Los Chiches Vallenatos, como le decía ahora, esa generación de, de vallenato romántico. (…) Ahí empezó esa generación que ya pues se ha ido, alargando y multiplicando durante el tiempo”, contó en Blu Radio José Carlos Franco, director artístico regional de varias emisoras en el Eje Cafetero.

126814-vallenato_acordeon_musica_foto_afp.jpg

La propuesta encontró eco inmediato y se convirtió en un proyecto concreto que inició con la promoción de agrupaciones como Los Gigantes del Vallenato, El Binomio de Oro, Los Diablitos, Luis Mateus y Los Chiches Vallenatos. Era la época dorada del vallenato romántico, una corriente que conectó profundamente con el público del interior del país.



“Coincidió con la ola del vallenato romántico, no la del vallenato más costeño. Eso sirvió mucho para tocar la fibra de los oyentes y llegar a muchísimas personas. En ese primer concierto estuvieron Los Gigantes, Jorge Celedón —que se había retirado del Binomio de Oro—, el Binomio que estaba muy vigente con Carlos Centeno, Los Inquietos y Luis Mateus”, recordó Franco.

Con motivo del aniversario, se prepara un nuevo concierto conmemorativo que evocará aquel primer evento que marcó el inicio de esta transformación cultural.

“Por eso queremos celebrar estos 25 años con otro concierto igual al que hicimos cuando empezamos”, anunció Franco, convencido de que el vallenato ya no es un género foráneo, sino parte esencial de la identidad del Eje Cafetero.