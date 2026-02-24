En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / "No es comercio digital, es contrabando hormiga": gremios sector moda alertan falta de regulación

"No es comercio digital, es contrabando hormiga": gremios sector moda alertan falta de regulación

El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Guillermo Criado, advirtió que el ingreso masivo de productos desde China sin ningún tipo de arancel o IVA, está destruyendo empresas y empleos del sistema moda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad