"No es comercio digital, es contrabando hormiga": gremios sector moda alertan falta de regulación

La Cámara Colombiana de la Confección (CCC), junto con los gremios del calzado y la marroquinería, lanzó una alerta sobre lo que denomina "contrabando digital hormiga" por el ingreso masivo de prendas de vestir, calzado y accesorios provenientes de plataformas de comercio electrónico como Temu, Shein y AliExpress.

Según el gremio, estos productos llegan al país a precios por debajo del costo real de producción nacional, sin pagar impuestos ni cumplir con obligaciones laborales y productivas, lo que hace imposible competir para los empresarios colombianos.

"El principal problema no es que vendan barato, sino cómo están entrando al país. Estas plataformas usan el esquema de minimis, que permite que paquetes de hasta 200 dólares entren sin pagar aranceles, mientras las empresas colombianas tienen que pagar IVA, renta, seguridad social, energía y todos los costos de producir en Colombia", explicó Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones, Textiles y Calzado, en entrevista con Blu Radio.

Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se estima que cerca de 400.000 kilos diarios de mercancía ingresan a Colombia a través de estas plataformas, un volumen que supera la capacidad de respuesta de las empresas nacionales y que estaría desplazando la producción nacional a una velocidad sin precedentes.



El sistema moda colombiano está compuesto por 142.000 empresas y genera más de 2,5 millones de empleos, principalmente en micro y pequeñas empresas familiares. Sin embargo, el gremio advierte que el fenómeno está provocando cierres masivos de talleres y fábricas.

"El 95 % de las empresas del sistema moda son micro y pequeñas. Cada día que el Estado permite esta avalancha de Temu, Shein y AliExpress está firmando el cierre silencioso de cientos de empresas que sostienen la economía de miles de familias", aseguró Criado.

El presidente de la CCC señaló que las prendas importadas se venden en Colombia entre 10.000 y 30.000 pesos, precios imposibles de igualar por la industria local. "Un empresario colombiano no puede competir por precio, aunque tenga la mejor calidad y el mejor diseño. La presión sobre los precios está destruyendo los márgenes de los productores nacionales", indicó.

Publicidad

Temu se ha convertido en una de las apps más grandes de comercio online Foto: AFP.

Cadena productiva en riesgo

Este fenómeno, que genera una sobreoferta de productos de baja calidad y precios económicos, está afectando a toda la cadena productiva del sector, pues no solo golpea a confeccionistas, sino también a textileros, hilanderos, estampadores, transportadores, diseñadores, estudiantes del Sena y toda la cadena industrial, de acuerdo con lo explicado por Guillermo Criado en diálogo con Blu Radio.

«Están llenando al país de basura, trayendo prendas de muy mala calidad. Este es un negocio anormal, con saldos y segundas que se venden a precio huevo, muchas veces subsidiados por el Gobierno chino, y no hay cómo competir contra eso», sostuvo.

Publicidad

Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Confección hizo un llamado urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro para adoptar medidas inmediatas, entre ellas regulación, control aduanero y la imposición de aranceles.

"No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad de condiciones. Queremos que quienes venden en Colombia cumplan las mismas obligaciones que cumplen las empresas colombianas", enfatizó Criado.

El gremio señaló que varios países ya han tomado medidas contundentes frente a este tipo de comercio. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió este tipo de mercancías; la Unión Europea impuso aranceles superiores al 40 %, y otros países como Brasil, México y Ecuador ya tomaron decisiones. Según Criado, Colombia no puede quedarse atrás en la implementación de medidas que, además, son urgentes.

Criado explicó que la propuesta del sector es aplicar IVA y un arancel mínimo del 40 %, permitido por la Organización Mundial del Comercio. "Mientras al empresario local lo exprimen con impuestos y costos laborales, a las plataformas extranjeras les abren las puertas. El resultado es claro y devastador: menos industria, más desempleo y un país condenado a importar lo que ha sabido producir durante más de cien años", afirmó.



Impacto en el empleo y la economía popular

El gremio advirtió que el fenómeno no es solo un problema sectorial, sino social y nacional, pues aseguraron que es una demolición del empleo financiada por la «pasividad del Gobierno». "Cada día que pasa se pierden empresas, empleos y capacidad productiva, y se debilita la economía popular", señaló Criado.

La Cámara Colombiana de la Confección hizo un llamado a los consumidores colombianos para apoyar la industria nacional. "Cuando compramos en Temu, Shein o AliExpress estamos apoyando a emprendedores de otros países. Tenemos que generar empleo en Colombia, apoyar a las micro y pequeñas empresas y proteger un sector que ha dado bienestar durante más de cien años", concluyó.

Finalmente, Guillermo Criado recordó la importancia de consumir el producto nacional y aseguró que la variedad es necesaria, pero bajo las mismas condiciones, para que la competencia sea leal. Además, instó a los colombianos a priorizar el producto nacional, que por años ha sido de excelente calidad.