Esta sería la lista de convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

A tres meses de los primeros amistosos en Estados Unidos, México y Canadá en la antesala del Mundial, comenzó la carrera de las diversas selecciones para definir la lista de los 26 convocados que disputarán este torneo, entre esas, la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que en marzo tendrá dos duelos amistosos contra Francia y Croacia.

El 11 de mayo Néstor Lorenzo deberá entregar la prelista de convocados que será conformada entre 30 y 55 futbolistas, de los cuales solo 26 disputarán el torneo. Algunos nombres como Luis Díaz, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Luis Suárez, entre otros, son los más ‘claros’ en hacer parte de la lista final, pero otros dependerán más de lo que pueda pasar hasta esa fecha.

Jugadores de la Selección Colombia. Foto: AFP.

Esta sería la lista de convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial

Si bien falta mucho para que llegue esa fecha, el periodista Pipe Sierra dio detalle de los nombres que, hasta ahora, se han manejando en el entorno de la Selección Colombia para hacer parte de esa preslita de la que saldrán los 26 nombres, los cuales son:

Arqueros:



Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Juan Castillo, Devis Vásquez, Jordan García.

Laterales izquierdos:



Johan Mojica, Álvaro Angulo, Deiver Machado, Cristian Borja.

Laterales derechos:



Daniel Muñoz, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Mateo Castillo.

Defensores centrales:



Yerry Mina, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Juan David Cabal, Jhojan Romaña.

Volantes de primera línea:



Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Solís, Rafael Carrascal, Jorman Campuzano, Sebastián Gómez, Eduard Atuesta.

Volantes ofensivos:



James Rodríguez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla, Johan Rojas, Jordan Barrera, Jorge Carrascal.

Extremos:



Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Kevin Serna, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza.

Delanteros:



Luis Suárez, Jhon Córdoba, Dayro Moreno, Rafael Santos Borré, Juan Camilo “Cucho” Hernández, Roger Martínez.

Revelan fechas en que la Copa del Mundo visitará Colombia // Foto: creada con ChatGPT / AFP.

De estos nombres saldrían los 26 convocados, de los cuales algunos son casi un hecho. Por el momento, la lista no ha sido confirmada ni por la FCF ni por el técnico, pero estos se han dado con base al proceso que ha tenido el técnico en los últimos cuatro años en donde muchos de ellos han sido tenidos en cuenta para algunas fechas.