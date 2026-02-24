En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Esta sería la lista de convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Esta sería la lista de convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

En un mes la Tricolor disputará dos amistosos ante Francia y Croacia, por lo que comienzan a sonar nombres que conformarán la lista que estaría también en el Mundial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad