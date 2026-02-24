En vivo
Ejército destruyó unidad de producción ilegal de oro en Chaparral, Tolima

Ejército destruyó unidad de producción ilegal de oro en Chaparral, Tolima

La intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.

