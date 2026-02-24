Resultado de Súper Astro Luna: último sorteo hoy martes 24 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su formato diferencial, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo distingue de los sorteos tradicionales y mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que revisan atentamente los resultados oficiales.



Número ganador del Súper Astro Luna – 24 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el martes 24 de febrero de 2026, el resultado oficial fue:



Detalles del resultado:

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda contrastar siempre la información en canales oficiales autorizados.



¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna cuenta con una mecánica sencilla y accesible. Para participar, el jugador debe seleccionar:



Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

Uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y que coincida también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.

El juego ofrece además la opción “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta alternativa debe solicitarse al momento de realizar la jugada.

Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, brindando mayor flexibilidad para probar distintas combinaciones en un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Súper Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales quedan disponibles a través de los canales autorizados.



¿Cuánto cuesta apostar al Súper Astro Luna?

El valor de la apuesta está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas de mayor valor, según la estrategia de cada jugador.



¿Dónde jugar Súper Astro Luna en línea?

El Súper Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar en línea, el usuario debe:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar su identidad (requisito obligatorio). Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el número, el signo zodiacal y confirmar la jugada.

Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar el resultado en tiempo real dentro del marco legal colombiano.



¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.



Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (UVT)

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

es obligatorio diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Igual o superior a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Súper Astro Luna

Estos fueron los resultados oficiales de sorteos anteriores:



23 de febrero de 2026: 4872 - Escorpión

4872 - Escorpión 22 de febrero de 2026: 2159 – Sagitario

2159 – Sagitario 21 de febrero de 2026: 7055 – Acuario

7055 – Acuario 20 de febrero de 2026: 1322 – Sagitario

1322 – Sagitario 19 de febrero de 2026: 7127 – Libra

El Súper Astro Luna mantiene su atractivo gracias a su combinación única de números y astrología, consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de los juegos de chance en Colombia.