En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hay "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026, dice presidenta de México

Hay "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026, dice presidenta de México

Una violenta asonada criminal sacudió México el domingo, a raíz de la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del CJNG, en un operativo militar.

Hay "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026, dice presidenta de México
Hay "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026, dice presidenta de México
Foto: AFP / redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad