Hay "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026, dice presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que existen "todas las garantías" para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026 luego de la violencia desatada por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa ciudad.

No hay "ningún riesgo" para los aficionados que visiten Guadalajara en junio próximo para ver los cuatro partidos que se jugarán allí, dijo Sheinbaum en rueda de prensa.

Una violenta asonada criminal sacudió a esa región el domingo, a raíz de la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del CJNG, en un operativo militar.

Guadalajara y sus alrededores, el área metropolitana con más desaparecidos de todo México, se blindaba con tecnología punta para proteger el Mundial de fútbol 2026 cuando la muerte de un poderoso narcotraficante a manos del ejército ha exacerbado el temor por la seguridad.



Se reportan más de 21 narcobloqueos en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán. Vehículos incendiados, carreteras cerradas y ciudadanos despojados de sus autos para utilizarlos en bloqueos criminales.



Todo esto tras la captura de presuntos… pic.twitter.com/awKkSQOsyR — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) February 22, 2026

Para acabarla de joder hubo fuga de reos en el penal de Ixtapa en Puerto Vallarta, hay dos custodios muertos.



La autoridad federal totalmente rebasada en éste "Domingo Negro" con la violencia a tope. pic.twitter.com/OfIcbT3UGS — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) February 22, 2026

El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.

Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.

Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo. La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.

Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.

Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que por ahora el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista.