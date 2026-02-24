Caracol TV realiza foro contra la polarización en el marco de su campaña #MejorConversemos

Tras el exitoso lanzamiento de la campaña institucional #MejorConversemos que invita a los colombianos a "bajar el tono" y encontrar puntos en común en medio de las diferencias, Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia, anuncian la realización del foro “Para la polarización, la conversación”.

Este encuentro, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero de 2026, surge como una respuesta a la necesidad de dialogar sobre los temas que nos dividen. El foro busca demostrar que, al conversar, descubrimos que tenemos más cosas en común de lo que pensamos para construir un mejor país.

El evento será transmitido a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y en DITU.



Una agenda para el diálogo constructivo

El evento abrirá con una conversación con cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros.

Conozca la agenda a continuación:



“Mejor Conversemos”

Moderador: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol

09:05 a.m. – 9:55 a.m. PANEL 1: “¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano”

•Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado

•William Ospina, escritor y periodista

•Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes

•Iris Marín, defensora del pueblo

Moderador: Henry Murrain, director ejecutivo de CulturalMente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia

9:55 a.m. – 10:50 a.m. PANEL 2: “Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales”

•George Hodgson, embajador de Gran Bretaña en Colombia

•Claudio Tomasi, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

•Martina Klumpp, embajadora de Alemania

•Alejandro Ramelli, magistrado presidente de la JEP

Modera: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol

10:50 a.m. – 11:40 a.m. PANEL 3: “Sector privado, legitimidad y motor de la economía”

•Bruce Mac Master, presidente de la ANDI

•Diego Fernando Quijano, CEO BDO Interaméricas

•María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval

Moderador: Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol

11:40 a.m. - 12:30 p.m. PANEL 4: “Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?”

•Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador

•Damián Cardona, director de comunicación y experto en integridad informativa de Naciones Unidas ONU

•Mauricio Jaramillo, director general de Impacto TIC

•Catalina Botero, directora Cátedra Unesco Libertad de Expresión de la Universidad de Los Andes

Moderador: Hernando Paniagua, vicepresidente digital en Caracol TV

