Por derrumbes, hay problemas de conexión de Medellín a Bogotá, sur del país y Urabá

Las lluvias en Antioquia mantienen afectadas a esta hora dos vías nacionales clave: la autopista Medellín–Bogotá y la conexión al sur del país desde el departamento. Las autoridades reportan cierres totales y pasos restringidos en varios corredores estratégicos.

El primer caso se presenta en el tramo Santuario–Caño Alegre, en jurisdicción del municipio de San Luis, sobre la autopista Medellín–Bogotá. Allí se registra cierre total tras un deslizamiento de tierra que, según el Instituto Nacional de Vías, dejó cerca de 40.000 metros cúbicos de material sobre esta troncal que comunica a Antioquia con el centro del país.

A esta hora, funcionarios trabajan con maquinaria amarilla para remover el material y habilitar al menos un carril en la autopista Medellín–Bogotá. Como ruta alterna, las autoridades recomiendan el corredor Medellín–Cisneros–Puerto Berrío, conectando con la Ruta del Sol.

Por otro lado, en el municipio de Santa Bárbara, en la vía Medellín–La Pintada, otro deslizamiento obligó al cierre total de esta importante carretera nacional. La ruta alterna para quienes se dirigen hacia el Eje Cafetero y el sur del país es por el sector de Bolombolo.



A la emergencia se suman cuatro puntos con paso restringido en el corredor hacia la subregión de Urabá. Cabe recordar que, debido a las lluvias, tres puentes han colapsado, incluido uno que conecta esta zona con Montería, donde se prevé la instalación de dos puentes militares provisionales.

En detalle, el flujo es moderado y con paso a un carril en los siguientes sectores: Variante Fuemia, PR 6+400 (Dabeiba), con paso habilitado en el día y cierre entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.; PR 28+000 entre Uramita y Dabeiba, en el túnel falso, con paso a un carril y vehículo varado; y PR 111+097, también en Dabeiba, con restricción a un carril por socavación.