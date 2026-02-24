En vivo
Por derrumbes, hay problemas de conexión de Medellín a Bogotá, sur del país y Urabá

Por derrumbes, hay problemas de conexión de Medellín a Bogotá, sur del país y Urabá

El punto más delicado es la autopista Medellín - Bogotá, donde se tuvo la caída de 40 mil metros cúbicos de material en San Luis.

