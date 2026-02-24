“Cepeda sí tiene por qué estar asustado”: José Obdulio Gaviria dice que menciones son ciertas

El exsenador José Obdulio Gaviria aseguró que el hoy candidato presidencial Iván Cepeda “sí tiene por qué estar asustado”, al referirse a las menciones que aparecen en los computadores incautados tras la operación militar contra el jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’ en 2008.

En entrevista radial, Gaviria sostuvo que las referencias a Cepeda en esos archivos “son ciertas” y que los hechos descritos allí pueden ser objeto de verificación judicial, pese a las decisiones que han limitado el uso probatorio directo de ese material en procesos penales.

La discusión se reactivó luego de una publicación de La Silla Vacía que confirmó que el nombre de Cepeda aparece en correos atribuidos a integrantes de las FARC, específicamente en mensajes en los que se habla de coordinar la participación en la marcha del 6 de marzo de 2008, convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

“El señor Cepeda sí tiene por qué estar asustado. Eso puede trascender a investigaciones que hoy hacen fiscales en Estados Unidos respecto a hechos criminales narrados allá”, afirmó Gaviria.



Operación y custodia de los computadores

El exsenador recordó que los equipos fueron incautados tras el bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano y que, según la versión oficial de la época, fueron entregados a autoridades competentes sin ser manipulados.



Señaló que el entonces gobierno coordinó la entrega del material a instancias internacionales para verificar su integridad y que, en su concepto, el contenido del archivo puede servir como insumo investigativo si se comprueban “circunstancias de modo, tiempo y lugar”.

En la entrevista, Gaviria afirmó que distintas instancias han cruzado información proveniente de esos computadores con otros elementos de prueba y defendió que las menciones allí contenidas no fueron alteradas.



La mención a Cepeda

Según lo citado en la publicación periodística, uno de los correos atribuidos a integrantes de la estructura internacional de las FARC señala: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países”.

Sobre ese punto, Gaviria afirmó que “toda la afirmación respecto a Cepeda y la marcha del 6 de marzo es cierta” y agregó que, a su juicio, hubo intención de la guerrilla de respaldar esa movilización.

Publicidad

Cabe recordar que, según La Silla Vacía, lo que aparece en los archivos es una mención hecha por miembros de las FARC, y no mensajes enviados directamente por Cepeda desde esos equipos.

La defensa de Cepeda ha sostenido que la sola mención de su nombre en comunicaciones de terceros no implica relación directa con la organización ilegal y ha reiterado que judicialmente esos archivos no constituyen prueba válida para abrirle un proceso penal.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: