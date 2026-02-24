En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “Cepeda sí tiene por qué estar asustado”: José Obdulio Gaviria dice que menciones son ciertas

“Cepeda sí tiene por qué estar asustado”: José Obdulio Gaviria dice que menciones son ciertas

Gaviria afirmó que “toda la afirmación respecto a Cepeda y la marcha del 6 de marzo es cierta”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad