Luis Díaz sorprendió al elegir a Jhon Durán como el "villano" de su carrera

En medio de su gran momento en Alemania, Luis Díaz se tomó un momento para disfrutar con el club y se atrevió a contestar una de las trivias que hacen desde el equipo de comunicaciones para mover contenido en redes sociales, pero sus respuestas sorprendieron a todos, en especial en Colombia.

Fue a través de X e Instagram en ‘Lucho’ participó en la trivia de película, una actividad en donde él eligió su historia su fuese contada en una película, primero causó gracias porque al elegir el actor que lo interpretaría dijo que “Peter Parker”, pero la sorpresa es cuando eligió al villano principal: “Jhon Durán, de Colombia”.

Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: AFP

“Si se hiciera una película sobre tu carrera. ¿Qué actor te interpretaría?”, le preguntaron, de ahí respondió: “Peter Parker. Spiderman”. En cuanto a quién sería su mejor amigo eligió a Daniel Muñoz y de mentor se quedó con Julio Comesaña, técnico que lo dirigió al inicio de su carrera en Junior de Barranquilla y el villano fue Jhon Jáder Durán, a quien no dudó en mencionarlo.

Por supuesto la elección del ‘guajiro’ causó todo tipo de comentario, en especial aquellos que trajeron a colación la supuesta pelea que hubo en el camerino de la Selección Colombia que dejó, en su momento, por fuera al delantero de la convocatoria.



🕸️ Peter Parker, Daniel Muñoz, el profe Comesaña y Jhon Durán: Bienvenidos al multiverso de Luchito 🇨🇴🕷️⚽️⚽️ pic.twitter.com/koggtTF8Ng — FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 24, 2026

¿Qué pasó con Jhon Durán en la Selección Colombia?

Fuertes problemas en la Selección Colombia en el camerino y es que, según medios en Barranquilla, tras el empate vs. Perú en la fecha 15 de las Eliminatorias, el resultado habría dado pie a una fuerte discusión en el túnel de ingreso en donde por poco el delantero Jhon Jáder Durán golpea al técnico argentino Néstor Lorenzo por haberlo cambiado en el primer tiempo.

Si bien diversas versiones desmintieron esto en su momento, incluyendo al técnico y los futbolistas, desde entonces el delantero no volvió a ser tenido en cuenta por la selección.

Jhon Jáder Durán // Foto: AFP